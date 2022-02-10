IMF'den dijital para açıklaması
Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, paranın tarihinde yeni bir sayfanın açılmak üzere olduğunu belirtti.
IMF Başkanı Kristalina Georgieva, IMF'nin merkez bankası dijital para birimlerine ilişkin yeni bir raporunun tanıtımında değerlendirmelerde bulundu.
Merkez bankası dijital para birimlerinin ne kadar hızla ne kadar ileri gidebileceklerinin tam olarak bilinmediğine işaret eden Georgieva, merkez bankalarının ileride olabileceklere hazır olmak amacıyla yeni teknolojileri kullanmak için kapasite oluşturduğunu söyledi.
''DAHA DÜŞÜK MALİYET SUNABİLİR''
Georgieva, "Merkez bankası dijital para birimleri ihtiyatlı bir şekilde tasarlanırsa, potansiyel olarak daha fazla esneklik, daha fazla güvenlik, daha fazla kullanılabilirlik ve özel dijital para biçimlerinden daha düşük maliyet sunabilir" dedi.
''100 ÜLKE ARAŞTIRMA YAPIYOR''
Merkez bankası dijital para birimlerine yönelik eğilimin hızla arttığına dikkati çeken Georgieva, yaklaşık 100 ülkenin merkez bankasının dijital para birimleri üzerinde araştırma yaptığını kaydetti.
''TEK BEDEN HERKESE UYMAZ''
Georgieva, her ekonominin birbirinden farklı olması nedeniyle merkez bankası dijital para birimleri için "evrensel" bir çerçeve söz konusu olmadığını belirterek, "Merkez bankaları, planlarını kendi özel durumlarına ve ihtiyaçlarına göre uyarlamalı" dedi.
Georgieva, merkez bankası dijital para birimlerine ilişkin "tek beden herkese uymaz" değerlendirmesinde bulundu.
''YENİ BİR SAYFA AÇILMAK ÜZERE''
Georgieva, paranın tarihinde yeni bir sayfanın açılmak üzere olduğunu belirterek, ülkelerin yeni dijital para biçimlerini denerken geleneksel parasal ve finansal sistemlerinin temel özelliklerini de korumaya çalıştığını dile getirdi.
6 ÜLKEDEKİ İNCELEMELER YER ALDI
Öte yandan raporda, dijital paranın halihazırda çalışır durumda veya ileri düzeyde test aşamasında olduğu Çin, İsveç ve Bahamalar da dahil 6 ülkedeki uygulamalara ilişkin incelemeler yer aldı.
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