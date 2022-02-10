Son dakika: Altın fiyatlarında kritik gün bugün
Son dakika haberi... Altın fiyatları kazançlarını dördüncü güne taşıyarak son iki haftanın en yüksek seviyelerinde işlem görüyor.
Altın yatırımcıları bugün açıklanacak kritik ABD enflasyon verisine odaklanırken, altın fiyatları da son iki haftanın en yüksek seviyesinde bulunuyor.
Gram altın ise küresel altın fiyatlarındaki yükselişe rağmen dolar/TL ’deki gerilemeyle 795 TL civarında işlem görüyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?
Aynı saatlerde çeyrek altın ise, bin 299 TL'den alıcı bulurken, bin 317 TL'den satılmaya başladı. Yarım altın 2 bin 606 TL'den alınırken, 2 bin 634 TL'den işlem görmeye başladı. Cumhuriyet altını ise, 5 bin 195 TL'den alınırken, 5 bin 248 TL'den satılmaya başladı.
OYNAKLIĞI ARTIRABİLECEK
Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic da bütün opsiyonların masada olduğuna değinerek, faiz artırımının büyüklüğünde bugünkü enflasyon verilerinin önemli rol oynayacağını ifade etti.
Analistler, dün küresel bazda yüksek seyreden risk iştahının yeni günde ABD'deki enflasyon verisi öncesinde dünya genelinde azaldığını belirterek, söz konusu verideki olası beklenti dışı gerçekleşmelerin oynaklığı artırabileceği uyarısında bulundu.
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