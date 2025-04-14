IMF'den kritik uyarı: Jeopolitik riskler borsaları sarsabilir!

Yayınlanma: 14.04.2025 - 14:28

Güncelleme: 14.04.2025 - 14:28

Uluslararası Para Fonu (IMF), ticaret gerilimleri dahilv büyük jeopolitik risk olaylarının hisse senedi piyasalarında ve borsalarda ciddi dalgalanmalara yol açabileceği ve bunun da finansal istikrar üzerinde tehdit oluşturabileceği uyarısında bulundu.

RİSK ÖLÇÜMLERİ YÜKSELİYOR

IMF, ABD Başkanı Donald Trump’ın son dönemlerde açıkladığı geniş kapsamlı gümrük vergilerine doğrudan değinmedi. Ancak raporda, çatışmalar, savaşlar, terör saldırıları, artan askeri harcamalar ve ticaret kısıtlamaları gibi olaylara dayalı jeopolitik risk ölçümlerinin 2022'den bu yana belirgin biçimde yükseldiğine dikkat çekildi.

Kuruluş, raporla birlikte yayımladığı blog yazısında, finansal kuruluşlara bu tür risklerin yaratabileceği olası kayıplara karşı yeterli sermaye ve likidite bulundurmaları çağrısında bulundu. Ayrıca, bu riskleri saptamak ve yönetmek amacıyla stres testleri ve benzeri analiz araçlarının kullanılmasını önerdi.

IMF’ye göre, savaşlar, diplomatik gerginlikler ya da terör eylemleri gibi yüksek riskli olaylar küresel ölçekte hisse senedi fiyatlarını aylık ortalama yüzde 1 oranında düşürüyor. Gelişmekte olan piyasalarda ise bu düşüş ortalama yüzde 2,5 seviyelerine kadar çıkıyor.