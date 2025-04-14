Sürücüler dikkat: Ehliyet yenilemede son tarih belli oldu!

Yayınlanma: 14.04.2025 - 12:13

Güncelleme: 14.04.2025 - 12:13

Eski tip sürücü belgelerini yenilemeyen sürücüler için tanınan süre bir kez daha uzatıldı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, başvuruların sorunsuz şekilde alınabilmesi amacıyla sürenin uzatıldığını duyurdu. Aynı zamanda 2025 yılına ait güncel ücret tarifesi de kamuoyuyla paylaşıldı.

Milyonlarca kişi için zaman daralırken, İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada yenileme işlemlerine ilişkin detaylar netleştirildi. Yeni yılla birlikte nüfus müdürlüklerinde yaşanan yoğunluk sonrasında, belirlenen son tarih yeniden gündeme geldi.

YENİLEME SÜRESİ UZATILDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen süre, mevcut şartlar ve vatandaşlarımızın ihtiyaçları göz önüne alınarak 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldı" dedi.

Yerlikaya, paylaşımında şu bilgileri de verdi:

"Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin Geçici 10. maddesi uyarınca, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen süre, mevcut şartlar ve vatandaşlarımızın ihtiyaçları göz önüne alınarak 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldı.

Halihazırda, 5 milyon 413 bin 148 adet eski tip sürücü belgesi bulunmakta.

Nüfus müdürlükleri ile sağlık raporlarının düzenlendiği sağlık kuruluşlarında oluşabilecek yoğunlukların önüne geçmek ve vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamadan işlemlerini tamamlayabilmeleri amacıyla uzatılan sürenin sonuna kadar lütfen eski sürücü belgelerimizi yenileyelim."

31 Temmuz 2025’e kadar ehliyetini yenilemeyen sürücüler için ciddi para cezalarının uygulanması bekleniyor. Bu nedenle hatırlatma, pek çok kişi için son uyarı niteliği taşıyor.

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ VE BELGELER

Eski sürücü belgesini yeni tip ehliyet ile değiştirmek isteyenlerden 15 TL, mevcut yeni tip sürücü belgesini yenileyeceklerden ise 769 TL alınacak.

Başvuru sürecinde istenen belgeler şunlar:

Eski sürücü belgesi

Sürücü sağlık raporu

Biyometrik fotoğraf

Ücret ödendiğine dair dekont

MERNİS’te kayıtlı bir adres

Ayrıca, 13 TL değerli kağıt bedeli ve 2 TL vakıf payının da ödenmesi gerekiyor. Bu ödemeler, vergi dairelerinden ya da anlaşmalı bankaların internet şubeleri üzerinden yapılabiliyor.

Yoğunluk artmadan işlemleri tamamlamak ve olası cezaların önüne geçmek için sürenin dikkate alınması gerekiyor.