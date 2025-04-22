IMF'den Türkiye ve dünya ekonomisi için kritik uyarı: Tüm beklentiler revize edildi!

Yayınlanma: 22.04.2025 - 16:30

Güncelleme: 22.04.2025 - 16:30

Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’nun son versiyonunu yayımladı. Raporda, Türkiye ekonomisine ilişkin 2025 yılı büyüme tahmini bir önceki tahmine göre hafif yükseltilerek yüzde 2,7'ye çıkarıldı. 2026 yılına dair büyüme öngörüsü ise yüzde 3,2 seviyesinde sabit tutuldu.

Ocak ayında paylaşılan tahminlerde, Türkiye’nin bu yıl yüzde 2,6, gelecek yıl ise yüzde 3,2 oranında büyümesi öngörülmüştü.

ENFLASYON VE İŞSİZLİK TAHMİNLERİ PAYLAŞILDI

IMF, Türkiye'de 2025 yılı ortalama enflasyon tahminini yüzde 35,9 olarak açıkladı. 2026 yılı için enflasyon beklentisi yüzde 22,8 düzeyinde oldu. İşsizlik oranı ise 2025’te yüzde 9,4, 2026’da ise yüzde 9,2 olarak tahmin edildi. Cari açığın milli gelire oranı her iki yıl için de yüzde -1,2 olarak hesaplandı.

ABD TARİFELERİ VE KÜRESEL BELİRSİZLİK VURGUSU

Raporda küresel ekonomiye dair değerlendirmelerde de bulunuldu. Küresel ticaret sisteminin, kapsamlı politika değişiklikleriyle yeniden şekillenmeye başladığına işaret edilen açıklamada, ABD’nin tarifelerinin oluşturduğu belirsizliğe dikkat çekildi.

KÜRESEL BÜYÜME TAHMİNLERİ AŞAĞI ÇEKİLDİ

2025 yılı küresel büyüme beklentisi yüzde 3,3’ten yüzde 2,8’e düşürülürken, 2026 tahmini yüzde 3’te sabit tutuldu.

ABD VE AB EKONOMİLERİNDE İVME KAYBI

ABD için 2025 yılı büyüme tahmini yüzde 2,7’den yüzde 1,8’e indirildi. 2026 beklentisi ise yüzde 2,1’den yüzde 1,7’ye çekildi. Revizyonlara gerekçe olarak artan politika belirsizlikleri, ticaret gerilimleri ve zayıflayan talep gösterildi.

Euro Bölgesi’nde büyüme tahminleri de aşağı yönlü revize edildi. Bölge için 2025 yılı büyüme öngörüsü yüzde 1’den yüzde 0,8’e, 2026 yılı için ise yüzde 1,4’ten yüzde 1,2’ye düşürüldü.

Almanya için 2025 beklentisi yüzde 0,3’ten sıfıra çekilirken, 2026 tahmini yüzde 1,1’den yüzde 0,9’a düşürüldü. Fransa’nın 2025 büyüme beklentisi yüzde 0,8’den yüzde 0,6’ya, 2026 yılı için ise yüzde 1,1’den yüzde 1’e revize edildi.

İtalya için 2025 tahmini yüzde 0,7’den yüzde 0,4’e gerilerken, 2026 beklentisi yüzde 0,9’dan yüzde 0,8’e düşürüldü. İspanya’nın 2025 yılı büyüme öngörüsü ise yüzde 2,3’ten yüzde 2,5’e yükseltilirken, 2026 tahmini yüzde 1,8’de sabit kaldı.

İngiltere ekonomisine dair büyüme tahmini de 2025 için yüzde 1,6’dan yüzde 1,1’e, 2026 için ise yüzde 1,5’ten yüzde 1,4’e düşürüldü.

ASYA’DA DA REVİZYONLAR YAPILDI

Japonya için büyüme tahminleri 2025 yılı için yüzde 1,1’den yüzde 0,6’ya, 2026 yılı için ise yüzde 0,8’den yüzde 0,6’ya indirildi.

Çin ekonomisine dair beklentiler de aşağı yönlü güncellendi. 2025 yılı için büyüme tahmini yüzde 4,6’dan yüzde 4’e çekilirken, 2026 yılı öngörüsü de yüzde 4,5’ten yüzde 4’e düşürüldü.

Hindistan’ın 2025 büyüme tahmini yüzde 6,5’ten yüzde 6,2’ye, 2026 için ise yüzde 6,5’ten yüzde 6,3’e indirildi. Rusya’nın bu yıla dair büyüme beklentisi yüzde 1,4’ten yüzde 1,5’e yükseltilirken, 2026 tahmini yüzde 1,2’den yüzde 0,9’a düşürüldü.