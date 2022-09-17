Ordu'da indirim izdihamı: Silah gösterilip tehdit edildi
Ordu'da bir mağaza indirimli telefonları satışa sunacağını duyurunca izdiham yaşandı. Farklı illerden dahi insanlar indirimli telefon almak için mağazaya geldi, arbade yaşandı, silah tehdit edildiğini öne sürenler oldu.
Artan döviz kuru nedeniyle elektronik eşya fiyatları da katlandı. Bilgisayar, telefon gibi ürünlerin fiyatları on binlerce lirayı bulurken yurttaşlar teknolojiye erişemez hale geldi. Durumun vehameti ise Ordu'da bir kez daha ortaya çıktı. Altınordu ilçesinde indirimli telefon satışı yapacağın açıklayan mağazada izdiham yaşandı.
Altınordu'ya bağlı Akyazı Mahallesi'nde açılış yapacak mağazanın, bir cep telefonu markasına ait cihazın, indirimli satılacağının duyurusu üzerine, sabahın erken saatlerinden itibaren yoğunluk yaşandı. Çok sayıda kişi mağaza önünde toplanırken kapıların açılmasıyla telefon kuponlarını alabilmek için içeri girenler, izdihama neden oldu. Mağaza görevlilerinin elinden kuponu almayı başaran Mustafa Öztürk ile bazı kişiler arasında arbede yaşandı. Öztürk’ün elindeki indirim kuponu, arbede sırasında henüz kimliği tespit edilemeyen kişi veya kişilerce alındı.
"BEKÇİ SİLAHLA TEHDİT ETTİ"
Telefonu alabilmek için Samsun’dan gelen Mustafa Öztürk, silahla tehdit edildiğini söyleyip, kuponunu alanlardan şikayetçi olacağını belirtti. Öztürk "Gece yarısından itibaren beklemeye başladım. Gündüz girdiğimiz sırada giren kişilerin içerisinde bekçi olduklarını söyleyen kişiler de vardı. Cep telefonunun birisini ben aldım, elimden zorla aldılar, üstüme çullandılar ve belindeki silahı gösterip, 'Yanındaki arkadaşının kafasına dayıyayım mı?’ dedi. Ben şikayetçi olacağım ve içeride hiçbir şekilde güvenlik önlemi alınmamış. Üzerime hepsi çullandı" diye konuştu.
"BU OLAY BURADA KALMAMALI"
Görgü tanığı Mutlu Öztürk ise "Ben kendisinden almaya çalışan arkadaştan geri almak istedim ama o esnada bizim üzerimize de çullandılar. Bu olay burada kalmamalı" ifadesini kullandı.
Öte yandan Öztürk, yaşananların ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek, şikayetçi oldu.
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