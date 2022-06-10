İngiliz ekonomist Timothy Ash uyardı: Türkiye’nin sonu Lübnan gibi olacak

10 Haziran 2022 Cuma, 10:35

Londra merkezli Bluebay Varlık Yönetimi'nde gelişen piyasalar ekibinin yöneticisi olan stratejist Timothy Ash, hükümetin açıkladığı gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi (GES) gibi uygulamaların Türkiye’yi Lübnan’da olduğu gibi felakete sürükleyeceğini söyledi.

Halk Tv'de yer alan habere göre Ash, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Türkiye’nin finansal kimyası her gün daha çok Lübnan’a benziyor. Bu kesinlikle tıpkı Lübnan’da olduğu gibi korkunç bir krizle sonuçlanacak. Tek soru şu: Ne zaman” dedi. Ash, Erdoğan yönetimine bir önerisi olduğunu da belirterek, “Fantezi finansı bırakın, faizi artırın” ifadelerine yer verdi.

3 AYDA BİR ÖDEME YAPILACAK

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vatandaşların yatırımlarını TL cinsi varlıklara yönlendirebilmesi için alternatif bir araç olarak uygulamaya koyduğu GES’lerin talep toplama işlemlerinin 15 Haziran 2022 tarihinden itibaren gerçekleştirileceğini açıkladı.

GES'lerin getirileri, gelir performansı güçlü olan ve bütçeye hasılat aktarımı yapan KİT'lerin gelirlerine endeksli olacak. Yeni uygulamada, 3 ayda bir ödenecek kuponlar için uygulanacak asgari getiri garantisi sayesinde, vatandaşların gelir paylarındaki değişimlerden olumsuz etkilenmesi önlenecek.

Bununla birlikte, GES'lere konu KİT'lerden bütçeye aktarılan hasılat performansı beklenenin üzerinde geldiğinde yatırımcılara ilave getiri sunulacak.