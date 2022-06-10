Yeni ekonomik adımlar açıklandı: 6 maddede yeni kararlar

10 Haziran 2022 Cuma, 08:07

Ekonomide alınan yeni tedbirleri Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), duyurdu.

İşte 6 maddede alınan yeni kararlar...

GELİRE ENDEKSLİ SENET (GES)

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk lirası cinsi varlıkların teşvik edilmesi amacıyla Gelire Endeksli Senet (GES) ihraç edileceğini açıkladı.

Senetler, 3 ayda bir kupon getirili, asgari getiri garantisi ile getiri oranı ve vade yapısı ihraç duyurusunda ilan edilecek şekilde duyuruldu.

Gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi talep toplama işlemlerinin ise 15 Haziran'da başlayacağı belirtildi.

TÜKETİCİ KREDİSİNE VADE SINIRI

BDDK, tüketici kredilerinde genel vade sınırını 50 bin ila 100 bin lira arasında değişen tutarlar için 24 ay, 100 bin liranın üzerindeki tutarlar için 12 ay olarak belirledi.

KREDİ KARTLARININ ASGARİ ÖDEME TUTARI DEĞİŞTİ

BDDK, limiti 25 bin liranın altında olan kredi kartları için asgari ödeme tutarının dönem borcunun yüzde 20'si; limiti 25 bin liranın üstünde olan kredi kartları için asgari ödeme tutarının dönem borcunun yüzde 40'ı olarak belirlenmesine karar verdi. Bu oran tüm limitler için yüzde 20'ydi.

EMTİA PAZARI KURULDU

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul nezdinde Emtia Pazarı'nın kurulduğunu ve altın sertifikası ihracına ilişkin çalışmalara başlandığını bildirdi.

HALKA ARZLARDA ÜCRET İNDİRİMİ

SPK, yurt içinde gerçekleştirilen halka arzlarda SPK tarafından tahsil edilen ücretlerde indirime gidildiğini duyurdu.

TCMB'DEN ZORUNLU KARŞILIK ADIMI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası cinsinden ticari nitelikteki nakdi kredilere yüzde 10 düzeyinde uygulanan zorunlu karşılık oranını yüzde 20’ye yükseltti.