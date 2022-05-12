İngiltere ekonomisi mart ayında daraldı

12 Mayıs 2022 Perşembe, 11:11

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi’nin verilerine göre ekonomi Mart ayında yüzde 0,1 daraldı. Böylece ekonomi yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,8 büyüdü. Ekonomistlerin beklentisi büyümenin yüzde 1 olmasıydı.

Mart ayında hizmet sektörü ve imalat sektörü yüzde 0,2’şer oranda küçüldü.

İNGİLTERE'NİN RESESYONA GİRMESİ BEKLENİYOR

Ülkede 1980’li yıllardan beri görülen en yüksek enflasyon nedeniyle ekonominin ivme kaybetmesi ve muhtemelen resesyona girmesi bekleniyor.

İngiltere Merkez Bankası enflasyonun Ekim ayında yüzde 10’u aşacağı tahminini yaptı. Bu oran, bankanın hedefinin beş misli üzerinde. Bu nedenle politika yapıcılar fiyat artışlarını kontrol altına almak için en hızlı faiz artışı döngüsünü uyguluyor. Banka ekonominin 2023 ve 2024 yıllarında sınırlı büyüme kaydedeceğini de öngörüyor.