İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Yayınlanma: 02.11.2023 - 15:07

Güncelleme: 02.11.2023 - 15:07

İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararını açıkladı. Buna göre BoE politika faizini yüzde 5.25'te sabit bıraktı.

BoE, ülkede faizin yüzde 0.1 olduğu Aralık 2021'de başlayan sıkılaşma döngüsünde politika faizini art arda 14 kez artırarak yüzde 5.25 ile 15 yılın en yüksek seviyesine çıkardı.

Banka, 18 ay süren sıkılaşma döngüsünün ardından eylülde politika faizini sabit tutma kararı almıştı. Bugünkü karala beraber BoE son 2 toplantıyı pas geçmiş oldu.