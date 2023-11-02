İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

İngiltere Merkez Bankası faizi yüzde 5,25'te sabit tuttu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.11.2023 - 15:07
İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
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İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararını açıkladı. Buna göre BoE politika faizini yüzde 5.25'te sabit bıraktı.

BoE, ülkede faizin yüzde 0.1 olduğu Aralık 2021'de başlayan sıkılaşma döngüsünde politika faizini art arda 14 kez artırarak yüzde 5.25 ile 15 yılın en yüksek seviyesine çıkardı.

Banka, 18 ay süren sıkılaşma döngüsünün ardından eylülde politika faizini sabit tutma kararı almıştı. Bugünkü karala beraber BoE son 2 toplantıyı pas geçmiş oldu.


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