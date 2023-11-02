JPMorgan yıl sonu için faiz beklentisini yükseltti

Yayınlanma: 02.11.2023 - 13:10

Güncelleme: 02.11.2023 - 13:10

ABD'li banka JPMorgan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) söyleminin şahin tarafta kalmaya devam ettiğini vurgulayarak 2023 yıl sonu faiz beklentisini yukarı çekti.

Ekonomim'de yer alan habere göre, JPMorgan Türkiye Başekonomisti Fatih Akçelik, 2023 yıl sonu politika faizi tahminlerini yüzde 35'ten yüzde 40'a çıkardıklarını belirtti.

250'ŞER BAZ PUANLIK ARTIŞ BEKLENİYOR

Akçelik, TCMB'nin faiz kararı metnindeki şahin söylemin kalmaya devam ettiğini, dolayısıyla kasım ve aralık aylarında 250'şer baz puanlık faiz artışı beklediklerini söyledi.

Bankanın 2024 yıl sonu faiz beklentisi ise yüzde 45 seviyesinde kaldı.