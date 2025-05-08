İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!

İngiltere Merkez Bankası (BoE), piyasa beklentileri doğrultusunda politika faizini düşürdü. Para Politikası Kurulu, faizi yüzde 4,5’ten yüzde 4,25’e indirerek son yedi toplantının dördüncü faiz indirimi kararını aldı. Böylece BoE, toplam faiz indiriminde ABD Merkez Bankası Fed ile aynı seviyeye ulaşmış oldu.

KARAR ÜYELERİN OYLARIYLA ALINDI

Karar, üyelerin çoğunluğunun oyuyla alındı. Pill ve Man sabit bırakılmasından yana oy kullanırken, Dhingra ve Taylor 50 baz puanlık daha güçlü bir indirim önerdi. 25 baz puanlık indirim önerisi, dokuz üyeden beşinin desteğini aldı.

BoE, Avrupa'daki diğer merkez bankalarına göre daha tedbirli adımlar atmayı sürdürürken gümrük vergilerinin büyümeyi beklenenden daha fazla baskılaması halinde daha güçlü hamlelerin de masada olduğuna işaret etti. Bankadan yapılan açıklamada, ekonomik ortamın giderek belirsizleştiği vurgulandı ve bu nedenle daha fazla faiz indiriminin ihtimal dahilinde olduğu, bu sürecin ise “dikkatli ve kademeli” yürütüleceği ifade edildi.

İNGİLTERE BÜYÜME TAHMİNİ YÜKSELTİLDİ

Ekonomik görünümdeki iyileşmeye dikkat çeken BoE, yılın ilk çeyreğinde İngiltere ekonomisinin tahminlerden hızlı büyüdüğünü, bu büyümenin ABD ve Euro Bölgesi’ni geride bıraktığını bildirdi. Bunun üzerine 2025 yılı büyüme tahmini yüzde 0,75’ten yüzde 1’e yükseltilirken, yılın geri kalanında aynı hızın sürmeyeceği öngörüldü. 2026 büyüme tahmini ise yüzde 1,5’ten yüzde 1,25’e çekildi. Faizlerin 2026’nın ilk çeyreğinde yüzde 3,50’ye inmesi bekleniyor.