İngiltere Merkez Bankası'ndan 1989'dan beri en büyük artışı
İngiltere Merkez Bankası (BOE) 40 yılın zirvesindeki enflasyonu dizginlemek için politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 3'e yükseltti.
İngiltere Merkez Bankası politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 2.25'ten yüzde 3'e yükseltti. Banka böylece 33 yılın en büyük faiz artışını yaptı.
Beklenti de faizin 75 baz puan artırılması yönündeydi.
Para politikası kararı 2'ye karşı 7 oyla alındı. Açıklamada gelecek faiz artışlarına dair 'zirve faizin muhtemelen piyasaların ima ettiğinden düşük olacağı' belirtildi.
Banka böylece faiz artışlarına 8. ayda da devam etti.
Enflasyon eylül ayında yüzde 10.1'e yükselmişti.
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