İngiltere yabancılardan alınan vergiyi artırıyor! Reform hazırlığı...

Yayınlanma: 27.09.2024 - 15:05

Güncelleme: 27.09.2024 - 15:30

İngiltere'de İşçi Partisi hükümeti, ülkede yaşayan zengin yabancılara yönelik vergi kurallarını yeniden değerlendirmeye alıyor. Başbakan Keir Starmer temmuz ayında yaptığı açıklamada İngiltere'yi yeniden inşa etme vaadiyle en zenginlerden alınan vergilerin artırılacağını belirtmişti.

PLANLAR GENİŞLETİLDİ

Uzun süredir tartışma konusu olan non-dom vergi sistemi, İngiltere'de yaşayanların yurtdışında kazandıkları gelirler için düşük vergi ödemesine ya da hiç vergi ödememesine imkân tanıyor. Eski Muhafazakar hükümet de bu kuralları sertleştirmeyi planlıyordu. Ancak İşçi Partisi, veraset vergisi rejimini de genişleterek yabancı varlıkları içerecek şekilde reform yapmayı öngörüyor.

REFORM HAZIRLIĞI

Maliye Bakanı Rachel Reeves, vergi düzenlemelerinin para toplayamayacağı endişesiyle sulandırılabileceğini dile getirdi, fakat henüz kesin bir karar alınmadı. Özel bankalar ve süper zenginlerin danışmanları, değişikliklerin gerçekleşmesi durumunda bazı non-dom statüsündeki müşterilerin ülkeyi terk edebileceğini belirtti.

Hazine sözcüsü ise haberlerin spekülasyon olduğunu, Bütçe Sorumluluk Ofisi'nin 30 Ekim'deki bütçede tüm tedbirlerin maliyetlerini onaylayacağını ifade etti. "Kamu hizmetlerimizi yeniden inşa etmek için vergi sistemindeki adaletsizliği gidermeye kararlıyız" diyen Hazine sözcüsü, eski non-dom vergi rejimini kaldırarak, İngiltere'de en iyi yetenekleri ve yatırımları çekmeye yönelik uluslararası rekabetçi bir yeni rejim getireceğini duyurdu.