İngiltere Kralı 3. Charles, annesi Kraliçe 2. Elizabeth'in 14 atını satışa çıkardı
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümünün ardından tahta geçen oğlu Kral 3. Charles, annesinin bazı yarış atlarını satışa çıkardı.
İngiltere'de Newmarket kasabasında bulunan Tattersalls At Müzayedesi Merkezi, Kraliçe'ye ait 14 damızlık atının satılacağını açıkladı.
Tattersall Sözcüsü Jimmy George, Kraliçe'nin de geçmişte kendi damızlık atlarını sattığını belirterek "Bu atların hepsini elinizde tutamazsınız" dedi.
George, Kraliçe'nin atlarının satılmasının, Kraliyet Ailesi'nin at yarışlarıyla bağını kopardığı anlamına gelmediğini de belirtti:
"Sahipler her yıl satış yapar. Majesteleri de her at sahibinin yaptığını yapıyor."
Satışa çıkarılan atlardan Just Fine, 100'den fazla yarış kazanmıştı.
Kraliçe 2. Elizabeth at yarışı meraklısı olmasının yanı sıra hem biniciydi hem de yarış atı yetiştiriyordu.
Sandringham'daki yarış atı yetiştirme merkezi ise Kraliçe'ye babası Kral 6. George'tan miras kalmıştı.
70 yıldan uzun süre tahtta kalan Kraliçe 2. Elizabeth, 8 Ekim'de hayatını kaybetmiş, yerine tahta Galler Prensi olan oğlu Charles geçmişti.
Video Haberler
- 90'lık gelin ile 77'lik damat nikah masasında
- Bulgurların lezzetin buradan geliyor
- Görenlerin ilgi odağı oldu
- Elma büyüklüğündeki cevizler şaşırtıyor
- 58 yıldır altından ayrılmadığı çınar ağacına adı verildi
- Tropikal Meyve Festivali yarışmalarla devam etti
- Ölüme davetiye çıkardı
- Diyarbakır’da uçuşlara sis engeli
- Mücadeleci bir baroya ihtiyaç var
- 'Öğrenilmiş çaresizliği aşacağız'
En Çok Okunan Haberler
-
- Selahattin Demirtaş'tan sert yanıt
- Urfa'ya Nebati operasyonu
- Adana Demirspor yara aldı!
- Seçim öncesi referandum tuzağı
- Destek istedi; umduğunu bulamadı
- Eşi yaşamını yitiren kadınlara konut yardımı
- Barış Pehlivan'dan sert yanıt
- İşte AKP'nin İstanbul'daki oy oranı
- İstanbul Barosu'na ilk kadın başkan
- 3 katlı özel üniversite binası çöktü