İngiltere'ye ilave Norveç gazı gönderilecek
Norveçli enerji şirketi Equinor, kış aylarında Birleşik Krallık'a 1 milyar metreküplük ilave doğalgaz göndereceğini bildirdi.
Şirketten yapılan açıklamada, Birleşik Krallık enerji şirketi Centrica ile bu kapsamda anlaşma imzalandığı ifade edildi.
Gelecek 3 kışı kapsayacak şekilde imzalanan anlaşma dahilinde İngiltere'ye halihazırda gönderilen yıllık 10 milyar metreküplük Norveç gazı 11 milyar metreküpe çıkarılacak.
ZORLU BİR DÖNEMDEN GEÇİLİYOR
Açıklamada görüşlerine yer verilen Centrica Group Üst Yöneticisi Chris O’Shea, "Bu anlaşma ülke ve müşterilerimiz için iyi bir haber. Enerji güvenliğinin çok önemli olduğu bir zamanda, baskıyı hafifletmek ve zorlu bir kıştan önce biraz daha kesinlik sağlamak için üzerimize düşeni yapabildiğimiz için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.
Equinor'un doğalgaz ve elektrikten sorumlu Başkan Yardımcısı Helge Haugane de jeopolitik olarak zorlu bir dönemden geçildiğini ve gaz talebinin arttığını vurguladı.
Haugane, şirket olarak Avrupa'ya daha fazla gaz gönderebilmek için ellerinden geleni yaptıklarını kaydetti.
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