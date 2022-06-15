CHP'li Ahmet Akın: 'Erdoğan'ın Karadeniz'de doğalgaz bulunduğu müjdesini Ağustos 2020 tarihinden bu yana 10 kez zam yapıldı'

15 Haziran 2022 Çarşamba, 12:08

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Karadeniz’de bulunduğu açıklanan doğalgaz ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Akın’ın açıklaması şöyle:

“MÜJDEDEN SONRA DOĞALGAZA DEFALARCA ZAM GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Karadeniz’de doğalgaz bulunduğu müjdesini verdiği Ağustos 2020 tarihinden bu yana konut tarifesine 10, sanayi tarifesine ise 11 kez zam yapıldı. Müjdeden sonra konutlarda toplam zam oranı yüzde 160; sanayide toplam zam oranı ise yüzde 610 oldu. Son 22 ayda gelen fahiş zamlar nedeniyle vatandaş kombisini yakamaz hale gelirken; sanayiye gelen zamlar ise bütün sektörlerin maliyetlerini artırarak enflasyonu tetikledi. Daha iki hafta önce konutlarda doğalgaza yüzde 30 zam yapan iktidar; 2023 yılında hayali bir indirim algısı oluşturmaya amaçlamaktadır.

KONUTLAR KIŞIN GÜNDE 102 MİLYON METREKÜP TÜKETİYOR

İktidarın 2023’te günlük 10 milyon metreküp doğalgaz akışıyla indirim olacağı algısının gerçekçi olmadığı; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) resmi verileriyle ortaya çıkıyor. EPDK verilerine göre geçtiğimiz kış dönemini kapsayan dört aylık dönemde (Aralık 2021 - Mart 2022) yalnızca konutlarda toplam 12 milyar 275 milyon metreküp doğalgaz tüketimi yapıldı. Buna göre geçtiğimiz kış aylarında konutlarda günlük ortalama yaklaşık 102 milyon metreküp doğalgaz tüketimi gerçekleşti.

10 MİLYON METREKÜP AKIŞLA İNDİRİM SAĞLANMAZ

EPDK verilerine göre kış mevsiminde havaların eksi derecelere indiği Şubat 2022 döneminde Türkiye genelinde konutlarda günlük tüketim 120 milyon metreküpe ulaştı. Resmi veriler dikkate alındığında iktidarın 2023 yılında günlük 10 milyon metreküp doğalgaz akışını sisteme vermesinin yalnızca konutlarda kullanılsa bile kışın 120 milyon metreküpe varan talebi karşılamaktan uzak olduğu ve yalnızca bu arz-talep dengesine dayalı olarak anlamlı bir indirim olmayacağı ortaya çıkıyor. İktidar sözcüleri; günlük akışın 40 milyon metreküp düzeyine çıkarılmasının 2027 yılını bulabileceğini belirtmektedir. Türkiye’de doğalgaz tüketiminin son 5 yılda yüzde 50 oranında arttığı dikkate alındığında; 40 milyon metreküp akışın 2027 yılında da Türkiye’nin ihtiyacını karşılamaktan uzak olduğu anlaşılıyor.”