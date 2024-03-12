İnşaat maliyetlerinde artış

İnşaat maliyet endeksi yıllık ocakta yıllı bazda yüzde 67,87, aylık bazda yüzde 15,70 arttı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.03.2024 - 10:27
İnşaat maliyetlerinde artış
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Türkiye İstatistik Kurumu, Ocak 2024 dönemine ilişkin İnşaat Maliyet Endeksi verilerini açıkladı.

TÜİK'e göre, inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 67,87 arttı, aylık yüzde 15,70 arttı

İnşaat maliyet endeksi, 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 15,70 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,87 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 5,13 arttı, işçilik endeksi yüzde 41,95 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 53,29 arttı, işçilik endeksi yüzde 103,46 arttı.

BİNA İNŞAATI MALİYETİNDEKİ ARTIŞ

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 15,92 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 66,90 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 4,82 arttı, işçilik endeksi yüzde 42,35 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 51,58 arttı, işçilik endeksi yüzde 102,88 arttı.

BİNA DIŞI YAPILARIN MALİYETİ

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 14,99 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 71,09 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 6,06 arttı, işçilik endeksi yüzde 40,50 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 58,72 arttı, işçilik endeksi yüzde 105,65 arttı.


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