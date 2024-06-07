İnşaat sektöründe çarklar durmak üzere

Antalya’da inşaat sektörü durma noktasında. Antalya Müteahhitler Derneği Başkanı İsmail İltemir, “6 ay daha böyle giderse vatandaş yüksek fiyata dahi alacak konut bulamayacak” uyarısında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.06.2024 - 17:19
İnşaat sektöründe çarklar durmak üzere
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Antalya nüfusu hızla büyüyen bir şehir. Şehir bir yandan kentsel dönüşümle eski ve dayanıksız binalarının yenilenmesi bekleniyor, diğer yandan da artan nüfus için yeni konut ihtiyacının karşılanması gerekiyor. Ancak inşaat sektöründe yaprak kımıldamıyor. Antalya Müteahhitler Derneği Başkanı İsmail İltemir, stokların olduğunu ancak satışların durduğunu söylüyor. Alacağını alamayan, satış yapamayan müteahhittin borcunu ödeyemediğini, bunu da 250 kalem inşaat malzemesi satan şirketi etkilediğine, iflas eden bir müteahhittin aslında 250 kişiyi etkilediğine dikkat çekiyor.  İltemir, sektörün durumunu “İnşaatlar durdu, satış olmadığı için altı aya kadar bu şekilde giderse çöker.  Şu an Yüzde 25 çalışır vaziyette, yüzde 75 beklemeye aldı. Bu da gelecekte konut alımını zorlaştıracak, konut fiyatların artmasına sebep olacak” sözleriyle değerlendirdi. 

"KONUT ALIMINA DESTEK VERİLSİN"

İltemir, sektörün çarkının mortgage gibi uzun vadeli düşük faizli konut kredileriyle ya da konut kredisi faizlerinin düşürülmesiyle, ilk evini alacaklara verilecek teşvikler yöntemiyle bir miktar çevrilmesi gerektiğini söyleyen İltemir, acil destek çağrısı yapıyor.

"ÇİMENTO İHRACATINA KOTA GETİRİLSİN"

Çimento fiyatlarındaki artışı gerekçelendirmekte zorluk çektiklerini söyleyen İltemir, mermer, seramik, çimento gibi inşaat malzemelerinin ihracatına kota konmasını önerdi. İltemir,  2000 yılında 260 lira olan çimento fiyatının 3 bin liraya çıktığına işaret ederek, “çimento fiyatları kontrol altına alınmalı” dedi. 


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