‘İnsanca yaşamak hakkımız’ dediler İzmir’de sokağa çıktılar

06 Temmuz 2022 Çarşamba, 04:00

“30 yıl çalışıp emekli oldum, iyi bir gelecek hayalim vardı. Ama hayatım özellikle son iki yılda her geçen gün daha kötüye gitti. Aldığım arayla pazara bile çıkamıyorum. Çocuklarımın desteği olmasa yaşayamam...” Türkiye Elektrik Kurumu’ndan emekli olan 68 yaşındaki Mülazım Kaygusuz, durumları gün geçtikçe kötüye giden ve “Artık yeter, geçinemiyoruz” diyerek sokağa çıkan emeklilerden sadece biri. Tüm Emekliler Sendikası üyeleri seslerini duyurmak için ellerinde “En düşük emekli maaşı açlık sınırının üstünde olmalıdır”, “İkramiyeler yılda dört sefer ödenmeli ve asgari ücret düzeyinde olmalıdır” yazan pankartlarıyla dün İzmir’de yine sokaktaydı. Yaklaşan bayram için kurbanlık almayı aklından bile geçiremeyen emekliler, “İnsanca bir yaşam başta emekliler olmak üzere hepimizin hakkıdır” dediler.

Tüm Emekliler Sendikası Konak Şube Başkanı Ayşe Ekşioğlu, “Biz bu maaşlarla kurbanlık değil ancak 100 gram kıyma alabiliyoruz. Bayram kutlamak, kurban kesmek, tatil yapmak bizim neyimize? Emekliye bu sefalet ücretlerini reva görenler gelsinler bu maaşlarla kendileri geçinsinler” sözleriyle üyelerinin sözlerine tercüman oldu. Hayatlarının en rahat dönemini yaşamaları gerekirken sokaklarda eylem yapmak zorunda kalan emekliler, hükümete bir türlü duyuramadıkları sorunlarını şöyle anlattı:

- Zarife Morkoç (Emekli öğretmen-63 yaşında): 24 yıldır emekliyim, 4 bin 200 lira ücret alıyorum ama ay sonunu getiremiyorum. Zamlara yetişemiyoruz. Sosyal hayat diye bir şeyim kalmadı. En son bilet alıp da sinemaya, tiyatroya gitmeyeli 4-5 yıl oldu. Adeta ölüme terk edildik.

- Yeter Arı (Eski bankacı-55 yaşında): Son zamların ardından 3 bin lira olan emekli maaşım 4 bin liraya çıktı ama bu koşullarda o da yetmiyor. Gelirlerimiz giderlerimizi karşılamıyor. Eskiden turlara katılır, gezer, tatil yapardık. Şimdi sokağa çıkamaz olduk.

- Yılmaz Sunan (Emekli esnaf-62 yaş): Emekliler bu ülkede ikinci sınıf vatandaş oldu. Resmen bitkisel hayat yaşıyoruz. 1100 lira ikramiye kaç yıldır aynı. Ayda bir kez ailece tavuk eti yiyebiliyoruz. Artık kasaplardan sıyrılmış, ucuz et alabiliyoruz.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 9 BİN 51 LİRA

Kamu çalışanlarının maaşlarına enflasyon farkıyla birlikte yılın ikinci yarısında toplam yüzde 41.69 oranında artış yapılmasıyla en düşük memur maaşı ocak ayına göre 6 bin 388 liradan 9 bin 51 liraya yükseldi.

Bazı meslek gruplarında ocak ve temmuz maaşları şöyle: