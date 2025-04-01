İnternet alışverişlerinde yeni dönem: O ilanlar kaldırılacak!

Yayınlanma: 01.04.2025 - 10:15

Güncelleme: 01.04.2025 - 10:15

Bugün yürürlüğe giren yönetmelikle, internet alışverişlerinde güvenli ürünlerin satışı zorunlu hâle geldi. Satıcılar, ürün bilgilerini detaylı şekilde paylaşacak ve uygun olmayan ilanlar 24 saat içinde kaldırılacak. Yabancı satıcılar ise Türkiye’de yerel bir temsilci bulundurmak zorunda olacak.

YENİ YÖNETMELİK YÜRÜRLÜKTE

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 30 Ekim 2024’te Resmî Gazete’de yayımlanan ‘Uzaktan İletişim Araçları Yoluyla Piyasaya Arz Edilen Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği’, beş aylık geçiş sürecinin ardından 1 Nisan itibarıyla yürürlüğe girdi.

Bu düzenleme ile tüketicilerin güvenli ürünlere erişimi kolaylaşırken, internet ve mobil alışveriş platformları daha şeffaf ve denetlenebilir hâle gelecek.

SATICILARA YENİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Yeni düzenlemeye göre satıcılar, ürünlerine ait güvenlik bilgilerini açık ve anlaşılır biçimde sunmakla yükümlü olacak.

İlanlarda üretici veya ithalatçı bilgileri, iletişim adresi ve ürün güvenliğiyle ilgili detaylar bulunacak. Böylece tüketiciler, satın alma öncesinde ürün hakkında daha fazla bilgi edinebilecek ve güvenli alışveriş yapabilecek.

UYGUNSUZ İLANLAR KALDIRILACAK

Sanal pazar yerleri, ürün güvenliği bilgilerini sistemlerinde saklayacak ve uygunsuz ilanları tespit ettiğinde 24 saat içinde kaldıracak.

Ayrıca tüketicilerin ürün güvenliği ile ilgili şikâyet ve taleplerini iletebileceği temas noktaları oluşturulacak.

Yurtdışından Türkiye’ye belirli ürünleri gönderen firmalar, Türkiye’de bir yerel temsilci atamak zorunda olacak. Bu şartı yerine getirmeyen firmaların satış yapmasına izin verilmeyecek.

Yönetmelik hükümlerine uymayan firmalar hakkında ‘Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu’ çerçevesinde yaptırımlar uygulanacak ve uygun olmayan içeriklere erişim engellenecek.