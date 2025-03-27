Trump yeni gümrük vergisiyle ticaret savaşını ateşledi: Dünyadan gelen tepkiler büyüyor!
ABD Başkanı Trump, ithal otomobillere yüzde 25 gümrük vergisi getirerek küresel ticaret savaşını yeniden başlatıyor. Avrupa, Kanada, Japonya ve Çin gibi ülkeler, bu karara sert tepki gösterdi ve misilleme tehdidinde bulundu. Yeni vergiler 3 Nisan’da yürürlüğe girecek.
ABD Başkanı Donald Trump, ithal otomobillere yüzde 25 gümrük vergisi getirerek küresel ticaret savaşını yeniden alevlendirdi. Yeni tarifeler, 3 Nisan’da yürürlüğe girecek ve bu hamle, ABD’nin ticaret açığını azaltmayı amaçlayan bir adım olarak sunuluyor. Ancak, bu karar dünya genelinde büyük tepkilere yol açtı.
'İŞLETMELER İÇİN KÖTÜ, TÜKETİCİLER İÇİN DAHA KÖTÜ'
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Trump’ın hamlesini "işletmeler için kötü, tüketiciler için daha kötü" olarak değerlendirdi.
'DOĞRUDAN BİR SALDIRI'
Kanada Başbakanı Mark Carney ise bu gümrük vergilerini Kanadalı işçilere yönelik "doğrudan bir saldırı" olarak nitelendirerek misilleme yapılacağını belirtti.
Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, AB'nin bu tarifelere karşı kesin bir yanıt vermesi gerektiğini söyledi.
Çin Dışişleri Bakanlığı da ABD'nin yaklaşımının Dünya Ticaret Örgütü kurallarına aykırı olduğunu ve çok taraflı ticaret sistemine zarar verdiğini ifade etti.
Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba ise Tokyo'nun yeni gümrük vergileriyle başa çıkmak için “tüm seçenekleri masaya koyacağını” söyledi.
BREZİLYA ABD'Yİ DTÖ'YE ŞİKAYET EDECEK
Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Trump'ın ek gümrük vergileriyle ABD ekonomisine zarar verme riski taşıdığını söyledi ve Brezilya çeliğine uygulanan ticari vergi nedeniyle Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayette bulunma sözü verdi.
OTOMOTİV DEVLERİNDEN TEPKİ
Otomobil endüstrisinde ise hisseler hızla düştü. Volkswagen ve Toyota gibi büyük otomobil üreticileri, yeni tarifelerin küresel ticaret üzerinde olumsuz etkiler yaratacağı uyarısında bulundu. Trump, misilleme yapılması halinde AB ve Kanada'ya daha büyük gümrük vergileri uygulama tehdidinde bulundu.
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