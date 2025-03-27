Trump yeni gümrük vergisiyle ticaret savaşını ateşledi: Dünyadan gelen tepkiler büyüyor!

ABD Başkanı Donald Trump, ithal otomobillere yüzde 25 gümrük vergisi getirerek küresel ticaret savaşını yeniden alevlendirdi. Yeni tarifeler, 3 Nisan’da yürürlüğe girecek ve bu hamle, ABD’nin ticaret açığını azaltmayı amaçlayan bir adım olarak sunuluyor. Ancak, bu karar dünya genelinde büyük tepkilere yol açtı.