İnternete 2 ayda yüzde 80 zam

20 Temmuz 2022 Çarşamba, 10:45

Yurttaşlar ekonomik krizle müvcadele ederken gıda, alkol, tütün, akaryakıt, tekstil gibi birçok ürüne zam gelmeye devam ediyor. Zamların etkilediği şirketlerden biri de TurkNet oldu ve bugün itibarıyla şirket tarafından yapılan açıklamayla yerleşik operatör ücretlerine zam geldiği duyuruldu.

Geçtiğimiz ay zam yapmayı planlamayı planlamadıklarını açıklayan şirket, port ücretlerine gelen zamlar sonrası faturalara yansıyacak yeni zam planlarını duyurdu.



Webtekno'nun aktardığı habere göre, TurkNet, 139,90 TL’lik internet ücretini 169,90 TL’ye çıkarttı. Yeni ücretin 1 Ağustos itibarıyla geçerli olacağı açıklandı. Şirket, zammın gerekçesi olarak port ücreti zammını gösterdi ve bunun tüm operatörleri etkilediğini belirtti.

TÜRKNET ALTYAPISI KULLANANLARA YANSIMAYACAK

TurkNet GigaFiber altyapısı kullanan kullanıcılar için ise zam geçerli olmayacak. Yani zam, TurkNet'in kendi altyapısını kullanmayan kullanıcıları etkileyecek. TurkNet, ayrıca ilerleyen zamanlarda GigaFiber altyapısını daha fazla kullanıcıya ulaştırmak ve bu yıl sonuna kadar GigaFiber’i 1 milyon haneye ulaştırmayı hedeflediklerini belirtti.

MEVCUT KULLANICILAR İÇİN TOPLU ÖDEME SEÇENEĞİ

Bununla birlikte TurkNet, ekonomik koşullar nedeniyle uygulanan bu fiyat artışından kullanıcıların minimum düzeyde etkilenmesi için mevcut kullanıcıların 139,90 TL’lik aylık tutarı 10 aylık peşin veya 3 taksitle ödemelerine imkan tanıyacaklarını duyurdu. Yeni fiyatlardan etkilenmek istemeyen kullanıcılar, bu şekilde bir ödeme planıyla sabit fiyat üzerinden internet kullanımına devam edebilecek. Kullanıcılar, yine istedikleri zaman paketlerini iptal edip, kullanmadıkları ay için ücret iadesi talebinde bulunabilecek.