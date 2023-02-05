İstanbul'da yaşam maliyeti bir yılda yüzde 112 arttı!

Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 02:00

Güncelleme: 05 Şubat 2023 - 04:43

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDKK) bünyesindeki Fintürk’ün 2022 sonu itibarıyla açıkladığı veriler, yüksek enflasyon ve düşen alım gücü nedeniyle bireysel kredi ve kredi kartı kullanımının hem arttığını hem il bazında dikkat çekici farklılıklar olduğunu gösterdi.

Bu açıdan özellikle geniş toplum kesimlerinin mali durumunu ortaya koyan bireysel kredi kartı, ihtiyaç kredisi ve kredili mevduat (ek hesap) kullanımı büyük önem taşıyor.

İşte öna çıkan detaylar:

2022 yılı sonu itibarıyla 2021 yılına kıyasla ihtiyaç (diğer tüketici) kredisi kullanımı yüzde 41.2 artarak 610.8 milyar liraya yükseldi. Bu tür kredi kullanımının en çok arttığı il yüzde 48.1 İstanbul oldu. Kredi hacmi 147.7 milyar liraya ulaştı. Bu ili yüzde 48.1 artış ve 18.5 milyar lira ile Kocaeli, yüzde 46.1 artış ve 10.7 milyar lira ile Gaziantep izledi. En az artışlar ise yüzde 16.5 ve 1.2 milyar lirayla Hakkâri, yüzde 20 artış ve 1.4 milyar lirayla Ağrı ve yüzde 24 artış ve 847 milyon lirayla Bingöl.





Bireysel kredi kartı kullanımının en çok arttığı il yüzde 149.2 ile Şırnak olurken hacim 1.4 milyar liraya çıktı. Bu ili yüzde 135.9 artış ve 11.5 milyar lirayla Konya, yüzde 135.9 artış ve 5.2 milyar lirayla Şanlıurfa izledi. En az artış ise yüzde 101.5 ile 258.6 milyon liraya ulaşan Ardahan’da. Bu ile yüzde 107 artış ve 123.8 milyar lirayla İstanbul, yüzde 107.9 artış ve 1 milyar lirayla Karaman takip etti. Toplam kredi kartı kullanımı ise yüzde 115.5 artışla 452.5 milyar liraya yükseldi.

‘EK HESAP’ URFA’DA