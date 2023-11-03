İstanbul’da bir ailenin yaşam maliyeti belli oldu!
İstanbul Planlama Ajansı'nın ekim ayı yaşam maliyeti açıklandı. İstanbullunun yaşam maliyeti bir yılda yüzde 76,69 artış gösterdi. Dört kişilik bir ailenin yaşam maliyeti ise 45 bin 956 olarak hesaplandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı, ekim ayı yaşam maliyeti araştırmasını yayımladı.
İstanbul Planlama Ajansı’nın araştırmasına göre İstanbul’da yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 76,69 arttı.
İstanbul’da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre yüzde 3,13, bir önceki yılın Aralık ayına göre ise yüzde 66,53 oranında arttı.
İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 45 bin 956 lira olarak hesaplandı.
EN BÜYÜK ARTIŞ ZEYTİNYAĞINDA
Hanelerin sık kullandığı bazı ürünlerin bir önceki yılın Ekim ayına göre fiyat artışlarına bakıldığında en çarpıcı fiyat artışı zeytinyağında yaşandı. Zeytinyağı fiyatı bir önceki yıla göre yüzde 145,8 artış gösterdi.
Fiyatı en çok artan diğer kalem ise temizlik ürünleri oldu. Temizlik ürünlerindeki artış ise yüzde 120,47 olarak kayıtlara girdi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Atatürk'e benzeyen adam 29 Ekim'de çifte bayram yaşadı
- Dilan Polat'ın hesabından paylaşım yapan kişi belli oldu
- Lübnan’dan fırlatılan roket İsrail’e düştü
- Laik eğitime yine hançer!
- Avukat Feyza Altun bu kez onları işaret etti
- Enflasyonda aylık seri sürüyor!
- ‘Liberal’ pişkinlik bu işte!
- Bu da 'uçan' parti devleti!
- Gecekondu mahallesindeki komşuları konuştu
- Ünlü sanatçı beyin tümörü ameliyatı oldu