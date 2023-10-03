İPA İstanbul'da yaşamanın maliyetini araştırdı

Yayınlanma: 03.10.2023 - 18:03

Güncelleme: 03.10.2023 - 18:03

İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) araştırmasına göre İstanbul’da yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 79,42 arttı.

İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti ise 44.561 lira olarak hesaplandı.

Böylece, İstanbul’da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre yüzde 4,62, bir önceki yılın Aralık ayına göre ise yüzde 61,47 oranında arttı.

İstanbul’da yaşam maliyeti değişim oranı aylık karşılaştırılması

YILLIK ARTIŞ YÜZDE 79 OLDU

Bir önceki yılın eylül ayına göre ise İstanbul’da yaşam maliyetinin yıllık (son 12 ay) artış oranı yüzde 79,42 olarak gerçekleşti.

İstanbul’da yaşam maliyeti değişim oranı yıllık karşılaştırılması

Eylül ayında İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 44.561 lira olarak hesaplandı.

İstanbul’da ortalama yaşam maliyeti, geçtiğimiz aya göre 1.968 lira arttı.

İstanbul’da ortalama yaşam maliyeti tutarı



ET ÜRÜNLERİNDE İKİ KAT ARTIŞ

Hanelerin sık kullandığı bazı ürünlerin bir önceki yılın eylül ayına göre fiyat artışlarına bakıldığında en çarpıcı fiyat artışlarından birinin yüzde 183,33 artış oranı ile saç bakım ürünleri fiyatlarında yaşandığı görüldü.

Ürünlerin aylık ve yıllık fiyat değişim oranı





