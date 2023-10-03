İPA İstanbul'da yaşamanın maliyetini araştırdı
İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) araştırmasına göre, İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti aylık 44.561 liraya dayandı.
İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) araştırmasına göre İstanbul’da yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 79,42 arttı.
İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti ise 44.561 lira olarak hesaplandı.
Böylece, İstanbul’da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre yüzde 4,62, bir önceki yılın Aralık ayına göre ise yüzde 61,47 oranında arttı.
İstanbul’da yaşam maliyeti değişim oranı aylık karşılaştırılması
YILLIK ARTIŞ YÜZDE 79 OLDU
Bir önceki yılın eylül ayına göre ise İstanbul’da yaşam maliyetinin yıllık (son 12 ay) artış oranı yüzde 79,42 olarak gerçekleşti.
İstanbul’da yaşam maliyeti değişim oranı yıllık karşılaştırılması
Eylül ayında İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 44.561 lira olarak hesaplandı.
İstanbul’da ortalama yaşam maliyeti, geçtiğimiz aya göre 1.968 lira arttı.
İstanbul’da ortalama yaşam maliyeti tutarı
ET ÜRÜNLERİNDE İKİ KAT ARTIŞ
Hanelerin sık kullandığı bazı ürünlerin bir önceki yılın eylül ayına göre fiyat artışlarına bakıldığında en çarpıcı fiyat artışlarından birinin yüzde 183,33 artış oranı ile saç bakım ürünleri fiyatlarında yaşandığı görüldü.
Ürünlerin aylık ve yıllık fiyat değişim oranı
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