İPA Başkanı Buğra Gökce açıkladı: Instagram yasağının Türkiye'ye günlük maliyeti 1.9 milyar lira
İPA Başkanı Buğra Gökce, Instgram'ın kapanmasının Türkiye'ye maliyetini hesapladı. Platformun kapalı kalmasının günlük maliyetinin 1.9 milyar lira olduğunu belirten Gökce, "Verilere bakınca şunu soruyoruz: Bu ceza Instagram'a mı verildi, Türkiye'ye mi verildi?" dedi.
İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce, Instagram'a BTK tarafından erişim engeli getirilmesinin Türkiye'ye günlük maliyetini açıkladı.
Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapan Gökçe, Instagram’ın kapalı kalmasının Türkiye ekonomisine günlük maliyetinin 1,9 milyar lira olduğuna dikkat çekti.
Yasağın en fazla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya ekonomilerini etkileyeceğini belirten Gökce, "Kamuda Tasarruf Paketi”nin toplam boyutu 100 milyar liraydı. Eğer Instagram sadece 52 gün kapalı kalırsa Türkiye tasarruf paketi kadar zarar edecek. Instagram'a konulan yasak en fazla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya ekonomilerini etkileyecek" dedi.
"CEZA INSTAGRAM'A MI TÜRKİYE'YE Mİ?"
Verilri değerlendiren Gökce, şu değerlendirmede bulundu:
"Verilere bakınca şunu soruyoruz: Bu ceza Instagram'a mı verildi, Türkiye'ye mi verildi? Instagram'a erişim yasağı uzadıkça Türkiye ekonomisi yara alıyor, Türk şirketleri daha az satış yapıyor, Türkiye'deki işletmeler zarar ediyor. Bu çağda ölçmeden, tartmadan, hukuk dışı bir şekilde atılan adımların bedelini sadece halkımız öder. Instagram yasağı her gün Türkiye'yi yoksullaştırıyor."
?? Yasaklanan Instagram, Yoksullaşan Türkiye!— Dr. Buğra Gökce (@gokcebugra) August 4, 2024
??Instagram’ın kapalı kalmasının Türkiye ekonomisine günlük maliyeti: 1,9 milyar lira.
?? “Kamuda Tasarruf Paketi”nin toplam boyutu 100 milyar liraydı. Eğer Instagram sadece 52 gün kapalı kalırsa Türkiye tasarruf paketi kadar zarar… pic.twitter.com/0eTogi92gp
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