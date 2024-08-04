48 saatlik 'katalog suçlar' süresi doldu... Instagram ne zaman açılacak?

Yayınlanma: 04.08.2024 - 11:12

Güncelleme: 04.08.2024 - 11:12

Sosyal medya platfotmu Instagram, 48 saatlik yasal süre dolmasına rağmen açılmadı.

Sabah’ın haberine göre, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişime engellenen Instagram, Türkiye’nin istediği kurallara uyana kadar da kapalı kalacak.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman yaptığı açıklamada "Meta'nın uluslararası dijital şirketlerin ülkelerin hukukunu, yönetim yapılarını, moral ve ahlak değerlerini yok sayarcasına yürüttükleri uygulamalarını asla kabul etmiyoruz. Instagram'ın çifte standartlı tavrından bir an önce vazgeçmesini bekliyoruz” dedi.

KATALOG SUÇLAR NELERDİR?

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) 100/3 hükmünde yer alan katalog suçlar şu şekilde:??

"Soykırım ve insanlığa karşı suçlar, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti, kasten öldürme, kasten yaralama ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama, işkence, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, hırsızlık ve yağma, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, düşmanla işbirliği yapmak, devlfiilîarşı savaşa tahrik, düşman devlete maddi ve mali yardım, Cumhurbaşkanına suikast ve fiilî saldırı, silah kaçakçılığı suçları, banka yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile diğer mensupları tarafından işlenen zimmet suçu, kasten orman yakma suçu, kültür ve tabiat varlıklarını haksız olarak yurtdışına çıkarma suçu, kaçakçılık suçlarının tamamı, sağlık personeline yönelik işlenen kastan yaralama suçu."