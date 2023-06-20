İPA araştırması: İstanbullunun yüzde 40,4’ü kıt kanaat geçiniyor

Yayınlanma: 20.06.2023 - 14:01

Güncelleme: 20.06.2023 - 14:33

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı (İPA) tarafından aylık olarak gerçekleştirilen İstanbul Barometresi araştırmasının mayıs ayı raporu bugün yayınlandı.

Buna göre; araştırmaya katılan katılımcıların yüzde 48,6’sı evde en çok konuşulan konunun Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimi, yüzde 34,5’i ise ekonomik sorunlar olduğunu dile getirdi. Nisan ayında ekonomik sorunlar evde en çok konuşulan konular arasında ilk sırada yer alırken mayısta ekonomik sorunlar, seçim gündeminden sonra geldi.

YÜZDE 50'YE YAKINI ANA GÜNDEMİN EKONOMİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Katılımcıların yüzde 48,4’ü ekonomik sorunların, İstanbul’un ilk gündemi olduğunu kaydetti. İkinci sırada yüzde 18,5 ile Cumhurbaşkanlığı seçimi yer alırken üçüncü sırada yüzde 12,3 ile kamuya ait alanlardaki kaçak yapıların İBB tarafından yıkılması yer aldı. Bir önceki ayla karşılaştırıldığında İstanbul’un gündeminin ekonomik sorunlar olduğunu belirtenlerin oranında yüzde 18,4 artış görüldü.

GEÇİNEBİLDİĞİNİ BELİRTENLERİN ORANI YÜZDE 24.1

Mayıs ayında katılımcıların yüzde 24,3’ü bazı ödemeleri yapamadığını ve borca girdiğini, yüzde 11’i aslında pek geçinemediğini, yüzde 40,4’ü kıt kanaat geçinebildiğini, yüzde 24,1’i de geçinebildiğini ve kenara para koyabildiğini belirtti.

EKONOMİNİN İYİLEŞECEĞİNİ DÜŞÜNENLERİN ORANI AZALDI

Katılımcıların yüzde 30,1’i, Türkiye ekonomisinin iyileşeceğini belirtirken yüzde 31,6’sı değişmeyeceğini, yüzde 38,2’si kötüleşeceğini söyledi. Türkiye’nin ekonomisinin iyileşeceğini düşünenlerin oranı nisan ayında yüzde 48,5 idi.

STRES DÜZEYİ YÜKSELDİ

Katılımcılara mayıs ayındaki duygu hâlleri sorularak 10 üzerinden değerlendirmeleri istendi. İstanbulluların ortalama stres seviyesi 7,6 olarak ölçülürken kaygı seviyesi 6,7 olarak hesaplandı. Mayıs ayındaki yaşam memnuniyeti ile mutluluk seviyesinin 4,6 olduğu anlaşıldı. İstanbulluların stres seviyesi nisan ayına göre arttı. Nisan ayında stres seviyesi 7,1, mutluluk seviyesi 4,9 idi.

GELECEK HAKKINDA UMUTSUZLUK ARTIYOR

Katılımcıların geleceğe dair umutlarını 10 üzerinden puanlamaları istendi. İstanbulluların geleceğe dair umudu 4,2 olarak ölçüldü. Nedenleri de sırasıyla yüzde 77,9 ile ülkenin ekonomik durumu ve yüzde 43,9 ile ülkedeki siyasi durum olarak belirtildi.