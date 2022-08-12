İPA temmuz ayı raporunu açıkladı: Temel gıda yurttaş için ulaşılmaz oldu
İPA’nın “İstanbul Barometresi’’ temmuz raporuna göre yurttaşların yüzde 70.1’i maddi yetersizlikten dolayı daha önce tercih ettiği gıdaları alamadı. Yüzde 43.6’sı ise geçinemediğini söyledi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA), İstanbul Barometresi 2022 Temmuz Raporu’nu yayımladı. Rapor, 26 Temmuz- 5 Ağustos 2022 tarihleri arasında 610 yurttaşla görüşülerek yapıldı.
Katılımcıların yüzde 70.1’i bu ay içerisinde maddi yetersizlikten dolayı tercih ettiği gıdaları alamadığını belirtti. Alt sosyoekonomik gruba ait katılımcılarda bu oranın yüzde 80.1 olduğu görüldü. Yurttaşların yüzde 61.7’si temmuz ayında yeterli gıdaya ulaşma konusunda endişe yaşadığını kaydetti. Katılımcıların yüzde 62.1’i yeterli gıdaya ulaşamadığı için porsiyonlarını küçülttüğünü söyledi. Çocuklu ailelerde bu oran yüzde 66.1 oldu.
Temmuz ayında katılımcıların yüzde 43.6’sı geçinemediği yönünde görüş belirtti.
Katılımcıların, yüzde 25.1’i bazı ödemeleri yapamadığını ve borca girdiğini söylerken yüzde 18.5’i geçinmekte zorlandığını, yüzde 41.2’si kıt kanaat geçinebildiğini, yüzde 15.2’si ise geçinebildiğini ve kenara para da koyabildiğini ifade etti.
Duygu halleri sorulan yurttaşlara, 10 üzerinden değerlendirmeleri istendi. İstanbulluların stres seviyesi 7.5, mutluluk seviyesi ise 4.7 olarak ölçüldü.
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