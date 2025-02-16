İPA Başkanı Buğra Gökce'den o haberlere yalanlama: 'Lekeleme çabasının organize bir yansıması'

Yayınlanma: 16.02.2025 - 18:29

Güncelleme: 16.02.2025 - 18:31

İPA Başkanı Gökce, iktidara yakın Yeni Şafak gazetesinde kendisi hakkında çıkan haberi yalanladı.

Gökce, "Bahsi geçen şahıslarla da uzak yakın, direkt-dolaylı hiçbir bağlantım yoktur" dedi. Gökce ayrıca ilgili haberi tekzip ettiğini açıkladı.

Buğra Gökce'nin açıklaması şu şekilde:

"Bugün iktidar yanlısı Yeni Şafak gazetesinde yer alan haberde benimle irtibatlı olarak ismi geçen şahısları hayatımın hiç bir kesiminde tanımadığım gibi, bahsi geçen şahıslarla da uzak yakın, direkt-dolaylı hiçbir bağlantım yoktur.

Söz konusu gazete, yanıt hakkına saygı göstermemiş, gazetecilik ilkelerine aykırı olarak sözde iddiaları tarafıma sormamıştır. Anlatılan olaylar da bütünüyle gerçek dışı ve hayal ürünüdür. Bu haliyle şahsımı, kıymetli Ekrem İmamoğlu başkanımızı ve asırlık çınar Cumhuriyet Halk Partisi'ni hakkı ve haddi olmayarak lekeleme çabasının organize bir yansımasıdır.

Tüm yasal haklarım saklı kalmak kaydıyla, ilgili haberi tekzip ettiğimi kamuoyuna saygıyla duyururum."