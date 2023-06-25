iPhone 14 Pro Max'in 'vergi' yolculuğu: 33 binden 76 bin TL'ye adım adım böyle çıkıyor...
Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşcu, Türkiye'deki en pahalı telefonların başında gelen iPhone 14 Pro Max'in 'vergi' serüvenini paylaştı. Babuşcu, "Bakanlık, vergileri daha da artırmak için bugünlerde yoğun çalışma yapıyor" dedi.
Teknoloji devi Apple'ın en popüler modellerinden biri olan iPhone 14 Pro Max, özellikle Türkiye'de fiyatıyla sık sık gündeme geliyor. Apple, son olarak Türkiye'deki mağazalarında güncellemeye gitmiş ve ürünlerine zam yapmıştı.
Son zamla birlikte iPhone 14 Pro Max'in fiyatı 76 bin TL'ye kadar çıkmıştı.
Son olarak Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşçu "Hazine ve Maliye Bakanlığı vergileri daha da artırmak için bugünlerde yoğun çalışma yapıyor" diyerek vergi yükünü Twitter hesabından iPhone 14 Pro Max'teki vergilerden örnek vererek paylaştı.
VERGİLER DAHA DA ARTACAK
Babuşçu "Giriş fiyatı 33.383 TL olan IPhone 14 Pro Max'in vatandaşa satış fiyatı vergilerle yüzde 130 artarak 76.498 TL'ye ulaşıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı vergileri daha da artırmak için bugünlerde yoğun çalışma yapıyor" dedi.
IPHONE 14 PRO MAX SATIŞ FİYATI— Şenol Babuşcu (@senolbabuscu) June 24, 2023
Giriş fiyatı 33.383 TL olan IPhone 14Pro Max'ın vatandaşa satış fiyatı vergilerle %130 artarak 76.498 TL'ye ulaşıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı vergileri daha da artırmak için bugünlerde yoğun çalışma yapıyor. pic.twitter.com/tInTailTd9
Babuşçu'nun paylaştığı vergi oranları şöyle:
ŞU ANDA IPHONE 14 MODELLERİNDEN ALINAN VERGİLER
- iPhone 14 128 GB / 8.757 TL ÖTV (%50) / 4.727 TL KDV (%18) / 1.578 TL TRT Payı (%10) / 158 TL Kültür Bakanlığı (%1)
- iPhone 14 256 GB / 9.492 TL ÖTV (%50) / 5.123 TL KDV (%18) / 1.710 TL TRT Payı (%10) / 171 TL Kültür Bakanlığı (%1)
- iPhone 14 512 GB / 11.017 TL ÖTV (%50) / 5.947 TL KDV (%18) 1.985 TL TRT Payı (%10) / 199 TL Kültür Bakanlığı (%1)
- iPhone 14 Plus 128 GB / 9.887 TL ÖTV (%50) / 5.337 TL KDV (%18) 1.781 TL TRT Payı (%10) / 178 TL Kültür Bakanlığı (%1)
- iPhone 14 Plus 256 GB / 10.622 TL ÖTV (%50) / 5.733 TL KDV (%18) 1.914 TL TRT Payı (%10) / 191 TL Kültür Bakanlığı (%1)
- iPhone 14 Plus 512 GB / 12.119 TL ÖTV (%50) / 6.541 TL KDV (%18) 2.184 TL TRT Payı (%10) / 218 TL Kültür Bakanlığı (%1)
- iPhone 14 Pro 128 GB / 11.300 TL ÖTV (%50) / 6099 TL KDV (%18) 2.036 TL TRT Payı (%10) / 204 TL Kültür Bakanlığı (%1)
- iPhone 14 Pro 256 GB / 12.034 TL ÖTV (%50) / 6.496 TL KDV (%18) 2.168 TL TRT Payı (%10) / 217 TL Kültür Bakanlığı (%1)
- iPhone 14 Pro 512 GB / 13.532 TL ÖTV (%50) / 7.304 TL KDV (%18) 2.438 TL TRT Payı (%10) / 244 TL Kültür Bakanlığı (%1)
- iPhone 14 Pro 1 TB / 15.029 TL ÖTV (%50) / 8.112 TL KDV (%18) 2.708 TL TRT Payı (%10) / 271 TL Kültür Bakanlığı (%1)
- iPhone 14 Pro Max 128 GB / 12.430 TL ÖTV (%50) / 6.709 TL KDV (%18) 2.240 TL TRT Payı (%10) / 224 TL Kültür Bakanlığı (%1)
- iPhone 14 Pro Max 256 GB / 13.165 TL ÖTV (%50) / 7.105 TL KDV (%18) 2.372 TL TRT Payı (%10) / 237 TL Kültür Bakanlığı (%1)
- iPhone 14 Pro Max 512 GB / 14.662 TL ÖTV (%50) / 7.914 TL KDV (%18) 2.642 TL TRT Payı (%10) / 264 TL Kültür Bakanlığı (%1)
- iPhone 14 Pro Max 1 TB / 16.159 TL ÖTV (%50) / 8.722 TL KDV (%18) 2.911 TL TRT Payı (%10) / 291 TL Kültür Bakanlığı (%1)
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