iPhone 14 Pro Max'in 'vergi' yolculuğu: 33 binden 76 bin TL'ye adım adım böyle çıkıyor...

Yayınlanma: 25.06.2023 - 13:09

Güncelleme: 25.06.2023 - 13:09

Teknoloji devi Apple'ın en popüler modellerinden biri olan iPhone 14 Pro Max, özellikle Türkiye'de fiyatıyla sık sık gündeme geliyor. Apple, son olarak Türkiye'deki mağazalarında güncellemeye gitmiş ve ürünlerine zam yapmıştı.

Son zamla birlikte iPhone 14 Pro Max'in fiyatı 76 bin TL'ye kadar çıkmıştı.

Son olarak Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşçu "Hazine ve Maliye Bakanlığı vergileri daha da artırmak için bugünlerde yoğun çalışma yapıyor" diyerek vergi yükünü Twitter hesabından iPhone 14 Pro Max'teki vergilerden örnek vererek paylaştı.

VERGİLER DAHA DA ARTACAK

Babuşçu "Giriş fiyatı 33.383 TL olan IPhone 14 Pro Max'in vatandaşa satış fiyatı vergilerle yüzde 130 artarak 76.498 TL'ye ulaşıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı vergileri daha da artırmak için bugünlerde yoğun çalışma yapıyor" dedi.

IPHONE 14 PRO MAX SATIŞ FİYATI

Giriş fiyatı 33.383 TL olan IPhone 14Pro Max'ın vatandaşa satış fiyatı vergilerle %130 artarak 76.498 TL'ye ulaşıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı vergileri daha da artırmak için bugünlerde yoğun çalışma yapıyor. pic.twitter.com/tInTailTd9 — Şenol Babuşcu (@senolbabuscu) June 24, 2023

Babuşçu'nun paylaştığı vergi oranları şöyle:

ŞU ANDA IPHONE 14 MODELLERİNDEN ALINAN VERGİLER