Ipsos Araştırma açıkladı: Kiracıların durumu gözler önüne serildi

15 Haziran 2022 Çarşamba, 08:33

Son dönemde artan konut kiraları dikkat çekici boyutta. Kira artış oranına yüzde 25 sınırı getirilse de kiracılar ev sahipleri tarafından teklif edilen kira oranlarını kabul etmek zorunda kalıyor.

BirGün'ün aktardığına göre; Ipsos Araştırma’nın hazırladığı Antikriz Raporu’na göre kiracıların resmi oranın üzerinde kira artış talebiyle karşılaşan kiracıların yüzde 73’ü, talebi kabul etmek zorunda kaldı. Kiracıların yüzde 51’i kiralarındaki fiyat artışının gelirlerindeki artıştan daha yüksek olduğunu söylüyor.

Araştırmaya katılan kişilerin yüzde 36’sı kendi evlerinde oturduğunu belirtirken, kiracı olarak oturduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 33. Kirada oturan bireylerin yüzde 69’u oturdukları eve son 5 sene içinde taşındığını belirtirken, yüzde 31’i 5 seneden daha uzun süredir oturdukları evde kiracı olduğunu söyledi. Kiracıların yüzde 86’sı taşınmak durumunda kalsalar aynı semtte ihtiyaçlarına ve bütçelerine uygun bir ev bulamayacakları görüşünde. Bu konuda zorlanmayacağını düşünenlerin oranı sadece yüzde 14.

Devletin açıkladığı enflasyon oranında kira artış oranlarına rağmen ev sahiplerinin yüzde 35’i kiracılarından bu oranın üzerinde bir artış talebinde bulunmuş. Bu oran kontrat güncellemesi zamanı gelenler nezdinde yüzde 51.

Ipsos Türkiye CEO’su Sidar Gedik verilerle ilgili yaptığı değerlendirmede “Yüksek enflasyon, hayat pahalılığı tüketim tercihlerinde doğal değişimler yaratıyor. Son dönemde gerek konut fiyatlarındaki, gerekse kira bedellerindeki artışlar dikkat çekici. 1-10 Haziran tarihleri arasında konuya dair bir araştırma yaptık. Araştırmamızın katılımcılarının üçte biri kiracı olduğunu belirttiler. Her iki kiracıdan birinin ödediği kiradaki artış gelirindeki artıştan fazla. Temel nedenlerden biri ise her on kiracıdan dokuzunun taşınmak zorunda kalsa mevcutta oturduğu semtte bütçesine göre başka bir kiralık ev bulamayacağını düşünmesi” ifadelerini kullandı.