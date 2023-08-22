İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran: 'Merkez' kur yükünü bankalarla paylaşmak istedi'

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran Merkez Bankası'nın aldığı son kararlarla kur yükünü bankalarla paylaşmak istediğini belirtti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.08.2023 - 16:58
İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran: 'Merkez' kur yükünü bankalarla paylaşmak istedi'
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İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran kur korumalı mevduatın bugün hala en cazip ürün olduğunu söyledi.

Bloomberg HT'de konuşan Aran, "Alınan son kararlara rağmen Kur Korumalı mevduat ürünü bugün için hala en cazip üründür.

Bugüne dek müşterilere ne kadar bunu inanarak anlatsak da 'yabancı para mevduatta kalacağım' diyenlerin hala ciddi birikimi var. Hala mevduatın yüzde 43'ü yabancı parada tutuluyor. Biz İş Bankası olarak KKM'deki müşterilerimize TL mevduata dönmeleri telkininde bulunmayacağız. Biz sadece ürünün avantajlarını anlatmakla mükellefiz" ifadelerini kullandı.

"SON KARARLARLA KUR YÜKÜNÜ BANKALARLA PAYLAŞMAK İSTEDİ"

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) aldığı son kararlarla kur yükünü bankalarla paylaşmak istediğini belirten Aran alınan kararların etkisinin pazartesi gününden sonra görüleceğini belirtti.

Aran son TCMB kararına ilişkin ise şunları söyledi:

"Kurdaki artışı normalde Merkez Bankası üstlendi. Ama bankalara verdiği hedeflerle kur artışını bankaların üstlenmesini istiyor. Bankalar vadeli TL'ye yüksek faiz versin, müşteri de kurdaki artışa karşılık gelen bu faizi bankalardan alsın. Yani bu kararı o şekilde yorumlamak ve olası kur artışını standart TL vadelilerdeki faiz oranıyla bankaların ödemesine teşvik eden karar olarak yorumlamak gerekiyor. MB üzerindeki bu kur artış yükünü bankalarla paylaşmak istedi, hedefleri böyle yorumlamak lazım."


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