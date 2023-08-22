'Merkez' bankacıların KKM eleştirisini yanıtladı

Yayınlanma: 22.08.2023 - 09:13

Güncelleme: 22.08.2023 - 09:13

Merkez Bankası (TCMB) kur korumalı mevduatı azalmayı amaçlayan yeni adımlarına yönelik dün bankaların eleştilerini dinlediği bir toplantı gerçekleştirdi.

TCMB toplantıda bankalara "zorlukların farkında" olduklarını ancak düzenlemelerin sağlıklı aktarım mekanizması için "gerekli" olduğu mesajı verdi.

TCMB 125 milyar dolara yaklaşan kur korumalı mevduat hesaplarının (KKM) TL mevduata geçişine yönelik bankalara hedef belirleyerek ilk kez KKM'nin azaltılmasını amaçlayan adımını bu haftasonu atmıştı.

"TAHVİL TUTMA ZORUNLULUĞU YENİDEN GELDİ"



Bir bankacı, "Dün bankalar TCMB'ye yeni düzenlemeler hakkında fikirlerini ve endişelerini iletti. Yeni belirlenen hedeflerin sektöre mevduat başta olmak üzere önemli etkileri olacak. Tahvil tutma zorunluluğu belirli alanlardan kaldırılırken belirli alanlara yeniden geldi. Bu gibi riskleri bankalar TCMB'ye iletti. TCMB'nin eleştirilere rağmen uygulamalarda kararlı olduğunu gördük ancak zorlukların farkında olduklarını da söylediler" dedi.

Toplantıya katılan bir başka bankacı ise bankaların eleştirelere yönelik TCMB'nin verdiği en net yanıtı şöyle özetledi:

"Tekrardan normalleşmeyi sağlamak için, parasal aktarım mekanizmasının sağlıklı çalışmasını sağlamak için bu süreci uygulamak zorundayız. Zorlukların farkındayız."

TCMB konuya ilişkin yorum yapmadı.