İş Bankası yılın ilk yarısında 29 milyar lira kar etti

Yayınlanma: 08.08.2024 - 10:20

Güncelleme: 08.08.2024 - 10:20

İş Bankasından yapılan açıklamaya göre, Türkiye İş Bankası, 100'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladığı 2024'te haziran ayı itibarıyla aktif büyüklüğünü geçen yıl sonuna göre yüzde 17,6 artışla 2,9 trilyon liraya yükselterek "Türkiye'nin en büyük özel bankası olmaya" devam etti.

Bankanın haziran sonu itibarıyla nakdi kredi hacmi 1,4 trilyon lira, gayrinakdi kredi hacmi ise 501,8 milyar liraya ulaştı, ekonomiye sağlanan toplam kaynak tutarı 1,9 trilyon lira oldu.

Yaygın dağıtım ağı, dijital temas noktaları, geniş ürün yelpazesi ve kaliteli hizmet sunumuyla tasarruf sahiplerinin tercihi olan İş Bankasının toplam mevduat hacmi, Haziran 2024 döneminde 1,8 trilyon lira olarak hesaplandı.

TP mevduat hacmi ise yıl sonuna göre yüzde 16,4 artarak 1 trilyon liraya yükseldi.

Yılın ilk 6 ayında 29,2 milyar lira kar eden Bankanın öz kaynak büyüklüğü 285 milyar liraya ulaşırken, sermaye yeterlilik oranı yüzde 17,8 seviyesinde gerçekleşti.