İş bulmada diploma da iş görmüyor!
2021’de doktora ve yüksek lisans mezunlarını da içeren 17 bin 41 üniversite mezunu İŞKUR kurslarına kayıt oldu. Öte yandan Türkiye’de yaklaşık 3 milyon civarında ne çalışan ne de okuyan genç olduğu tahmin ediliyor.
İŞKUR’un 2021 yılına yönelik verilerinde de görüldüğü gibi diplomalı işsiz çok. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,“Her üniversite bitiren iş bulacak diye bir şey yok” sözlerini anımsatan verilere göre, İŞKUR’un mesleki eğitim merkezlerine 2021 yılında 17 bin 61 üniversite mezunu başvurdu.
3 MİLYON GENÇ NE ÇALIŞIYOR NE DE OKUYOR!
Türkiye’de yaklaşık 3 milyon civarında ne çalışan ne de okuyan genç olduğu tahmin ediliyor. Bir Gün'ün haberine göre OECD ülkeleri arasında en fazla çalışmayan ve okumayan genç sayısı Türkiye’de. Yaşları 15-24 arasında değişen ve gelecek kaygısı yaşayan gençler, koronavirüsün patlak vermesiyle istihdamdan daha derin bir şekilde etkilendi.
Yapılan araştırmalara göre ne çalışan ne okuyan gençlerin OECD ortalaması yüzde 12,8 iken, Türkiye’de bu oran yüzde 25 civarında. OECD verilerine göre; Türkiye’de yükseköğretim mezunlarının 75’inin istihdama katılma süresi 4-5 yıl sürüyor. Bu da gençlerin iş bulmaktan ümidini kesmesine ya da yurt dışına giderek, yeni bir hayat kurmaya çalışmasına neden oluyor.
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