7.11.2025 10:23:00
Elif Özge Yalçın
İş dünyası temsilcileri, Türkiye’nin yeni bir rota çizmesi gerektiğini söyledi: Rekabet hukuksuz olmaz

17. Rekabet Kongresi’nde konuşan iş dünyası temsilcileri, Türkiye’nin küresel rekabette geri kaldığını, ekonomik vizyonun ancak hukuk devleti ile güçlenebileceğini vurguladı.

Sektörel Dernekler Federasyonu (SEDEFED) tarafından düzenlenen Rekabet Kongresi’nde Türkiye’nin küresel rekabet gücünün gerilemekte olduğu belirtilerek teknoloji yatırımlarının, Avrupa Birliği ile ilişkilerin ve hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesi gerektiği açıklandı. TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, “Kalıcı fiyat istikrarını sağlamak için sadece para politikası yetmez. Yapısal alanlarda da adımlar atmamız gerekiyor” dedi.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) kurumsal destekleriyle düzenlenen 17. Rekabet Kongresi’nde, SEDEFED Başkanı Emine Erdem, küresel sistemin II. Dünya Savaşı’ndan bu yana ilk kez bu denli köklü bir sarsıntı içinde olduğunu söyleyerek ticaret zincirlerinin yeniden şekillendiğini, yeni bir rekabet paradigması oluştuğunu vurguladı.

Erdem, Türkiye’nin bu dalgaların tam ortasında bulunduğunu; ekonomideki sıkıntılar, finansmana erişim zorlukları, maliyet artışları, kur baskısı ve daralan iç talebin üretim ve yatırım kararlarını zorlaştırdığını ifade etti. Türkiye’nin Dünya Rekabet Gücü Sıralaması’nda 67 ülke arasında 53. sırada yer aldığını hatırlatan Erdem, rekabet gücünü belirleyecek unsurun artık teknoloji olduğunu belirterek verilere dikkat çekti. Türkiye’nin yeni bir rotaya ihtiyacı olduğunu vurgulayan Erdem, hükümetin de sorumluluğu olacak şu yapısal adımlara değindi:

REKABETTE GERİLEDİK

“Gençlerin ve kadınların üretim hayatında daha fazla yer almasını sağlayacak eşit fırsatlar sunacak; hukukun üstünlüğünü, güven ve liyakat temelli bir sistemi koruyacak ve kamu, özel sektör, akademi ve sivil toplumun istişaresiyle şekillenecek bir yeni rota çizebiliriz. Rekabetçilik yalnızca verimlilikle değil, vizyonla da inşa edilir. Ekonomik güç ancak demokrasiyle, eğitimle ve güven duygusuyla kalıcı hale gelir.”

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan ise, Türkiye’nin rekabet gücünün 2025 ilk çeyrekte son 10 yılın en düşük seviyesine gerilediğini, zayıf görünümün sürdüğünü belirtti. Gerilemedeki ana etmenin, işgücü ve finansman maliyetindeki enflasyon kaynaklı artışlar olduğunu söyleyen Turan, uzun vadede çözüm sunacak teknolojik ilerlemenin, ARGE teşvik ve harcamalarındaki artışa rağmen gerçekleşememesine dikkat çekti. En temel unsurun makroekonomik istikrar olduğunu belirten Turan, “Makroekonomik istikrarın en büyük belirleyicisi enflasyonun küçük seviyelerde korunabilmesidir. Kalıcı fiyat istikrarını sağlamak için sadece para politikası yetmez. Yapısal alanlarda da adımlar atmamız gerekiyor” dedi.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Başkanı Süleyman Sönmez ise “Yeni düzeni ne kadar konuşursak konuşalım, ekonomik büyüme demokrasi, güven ve şeffaflık ortamında mümkün. Rekabette sürdürülebilirliğin, güven ve istikrarın garantisi de hukukun üstünlüğüdür” ifadelerini kullanırken TİM Başkan Vekili Adil Pelister de Türkiye’nin küresel tedarik zincirinde avantajını koruması için öngörülebilir ekonomi politikalarına ihtiyaç olduğunu vurguladı.

