İş dünyasından iktidara: Plan inandırıcı olsun

Yayınlanma: 22.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 22.07.2023 - 03:00

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Orta Vadeli Program (OVP) Çerçevesinde Türkiye ve İstanbul Ekonomi Gündemi” başlıklı toplantıda iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantı sonrası açıklama yapan Yılmaz, iş dünyası ile istişarelerde bulunduklarını belirtti. Yılmaz, iş dünyası ile yapılan istişarelerin orta vadeli programın hazırlanmasında yol haritası niteliğinde olacağını belirtti.

"ÖNCE ENFLASYON"

Türkiye’nin makro politikalarını, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklüklerini kapsayan OVP, gelecek eylül ayında açıklanacak. Gelecek günlerde işçi örgütleriyle de görüşmesi beklenen Cevdet Yılmaz ile iş dünyası temsilcilerinin toplantısı yaklaşık üç saat sürdü. Yılmaz, toplantıda “Öngörülebilirliği artan bir ülkeyiz” iddiasında bulunurken iş insanları tutarlı politikalar hayata geçirilmesini önerdi ve “Önümüzü görelim ki yatırım yapalım” dedi.

Toplantıya katılan iş insanlarından aldığımız bilgilere göre şu görüşler dile getirildi:

OVP’nin inandırıcı olmasını istedik. Para ve maliye politikaları eşgüdüm halinde olmalı.

Belirsizlik büyük sorun, öngörülebilirlik olsun, önümüzü görelim ki yatırım yapalım dedik.

Enflasyonla mücadele birinci öncelik olmalı.

Sanayideki istihdam, vergi yükleri, yatırım ortamının iyileştirilmesi gibi konular dile getirildi. Özellikle teşvikler verilirken etki analizinin yapılması gerekiyor.

Yapısal reformlar, eğitim, hukuki güvence konusunda adımlar atılmalı. Katma değere odaklanılmalı.

Çok farklı faiz oranları var. Bunların sadeleştirilmesi gerekiyor.

Regülasyonlar çok sık yapılıyor. Bunların sadeleştirilmesini istedik.

"FİNANSMAN BÜYÜK SORUN"



İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, gündemdeki en önemli konuların başında finansmana ulaşımın geldiğini belirterek şöyle devam etti: “Ümit ediyoruz ki önümüzdeki dönemlerde hem Merkez Bankası hem de diğer kurumların yapacağı düzenlemelerle iş dünyasının şu anda en önemli ihtiyacı olan finansmana erişim konusunda hızlı adımlar atılacak.”

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, “Türk iş dünyasının şu anda ihtiyaçlarının başında öngörülebilirlik var” derken Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe de “Plan ve program yapılırken çok daha az hata yapılarak ve bütün sektörlere dokunarak yapılmasında çok büyük fayda olacağını düşünüyoruz” dedi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, “Kredi musluklarının aniden kısılmasının aynı zamanda durgunluğa yol açacağını ifade ettik” derken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken de fiyat artışlarının giderilmesiyle ilgili perakende yasasının çıkarılması gerektiğini, kural konulmadığı sürece fiyatların düşmeyeceğini ifade ettiklerini söyledi.