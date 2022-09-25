İş insanları AKP'nin ekonomi politikalarına ses yükseltti

25 Eylül 2022 Pazar, 02:00

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve TÜSİAD’ın “Anadolu Buluşmaları”nın ikinci etkinliği dün Mardin’de düzenlendi.

Burada konuşan ve vizyonlarının “Herkes için refah, ilerleme ve kalkınma” olduğunu belirten TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan enflasyonun yüksek olduğu bir ekonominin ne hane halkına, ne reel kesime, ne finans sektörüne fayda sağlamayacağını hatırlatarak şöyle konuştu:

“Hanehalkının alım gücündeki şiddetli düşüş, zamanla tüm ekonomiye sirayet eder. Büyümenin sağlıklı sürdürülemediği, oldukça uzun zorlu ekonomik dönemlere sebep olur. Öte yandan aynı sıkıntılı durum bugün reel kesim için de geçerli. Bir taraftan bırakınız uzun vadeli plan yapmayı, kısa vadeyi tahmin etmekte bile zorlanıyoruz. Bu koşullar yatırım yapma imkânını da sınırlıyor.”

Turan ayrıca, Merkez Bankası faizi ile kredi faizleri arasındaki bağlantının koptuğunu, reel kesimin kredi bulmakta zorlandığını söyledi.

(Toplantıya (soldan sağa) TÜSİAD’ın eski başkanlarından Erol Bilecik, Süleyman Sönmez, Orhan Turan, DİCLESİFED Başkanı Kemal Bilim, Mardin OSB Başkanvekili Nasır Duyan.)

YOKSULLAŞTIRAN BÜYÜME

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez de, şuna dikkat çekti: “Yüksek büyümenin toplumsal refah yaratması beklenirken, gelir dağılımında yaşanan adaletsizlik ülkemizin öncelikli sorununun enflasyon olduğunu gösteriyor. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde bir kalkınma sorunu olarak gördüğümüz yüksek enflasyon, yoksullaştıran bir büyüme yaratıyor.”