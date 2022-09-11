CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu iş dünyası buluşmasına katıldı: 'Vizyon İzmir'de çizilecek'

11 Eylül 2022 Pazar, 02:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 9 Eylül programlarına katılmak üzere geldiği İzmir’de Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) organizasyonunda iş dünyasının temsilcileriyle buluştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir milletvekilleri, belediye başkanları, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ile oda, dernek ve meslek odası temsilcilerinin katıldığı toplantıda konuşan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

“100. yıl görkemli şekilde kutlandı. Sadece İzmir’e değil tüm Türkiye’ye bunu yaşattığı için Tunç Başkan’a teşekkür ederim. 25 Ağustos Kocatepe’ye çıktım, 26 Ağustos’ta Kocatepe’deydim. Sabah 5’te Afyon’daydık. 100 yıl önce o tepede dedelerimiz vardı. Onların yaptığı fedakarlığı aklımızla, yüreğimizle büyütmeliyiz. Daha güçlü bir Türkiye’nin, iş dünyasının geleceğini gören, üreten olması en büyük arzumuz. Bunu da yapacağız. Sakın karamsar olmayın. Kocatepe’ye çıktığımda neden karamsar olmamamız gerektiğini bir kez daha anladım. Mücadeleyi yapanlar, mücadeleden sonra sanayiyi yapanlar sıradan insanlar değildi. Verdikleri mücadelenin ekonomiyle perçinleneceğini biliyorlardı. İzmir sıradan bir kent değil, ilk iktisat kongresinin toplandığı kent. Bugünden başlayarak iktisat kongresinin 100. yılıyla ilgili çalışmalar var. Dünyanın en saygın iktisatçılarını İzmir’de toplayacağız. Onlar Türkiye’ye ve dünyaya yeni bir vizyonu burada çizecekler.”

‘UMUT ÇIKACAK’

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise “Bu toplantıdan İzmir’e, Türkiye’ye umut çıkacak. İzmir yine Türkiye’ye öncülük edecek, umut yeşertecek” ifadelerini kullandı.