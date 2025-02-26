İş kazalarını azaltan yenilikçi yazılım çözümleri: Endüstriyel güvenlikte yeni dönem!
Endüstriyel kazaları minimize etmek için geliştirilen yenilikçi yazılım çözümleri, insan hatasını azaltarak iş güvenliği standartlarını yükseltiyor. SEÇGK Uzmanı Zeynep Bahar, teknolojik sistemlerle güvenlikte devrim yaratmayı hedefliyor.
Sağlık, Emniyet, Çevre, Güvenlik, Kalite (SEÇGK) Uzmanı Zeynep Bahar, özelleştirilmiş risk bazlı SEÇGK yazılım çözümleri ile iş kazalarının minimum seviyeye indirildiğini söyledi. Bahar, "Ağır sanayi sektöründe meydana gelen kazalar büyük ölçüde insan hatasından kaynaklanıyor ve geleneksel sistemler bu hataları engellemekte yetersiz kalıyor. Yazılım sistemlerimizle, endüstriyel kazaların önlenmesi ve güvenli operasyonların yürütülmesi hedefleniyor" dedi.
ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNÜNE GEÇİYOR
Endüstriyel tesislerde meydana gelen kazalar, büyük felaketlere yol açabiliyor. Patlamalar, yangınlar, kimyasal sızıntılar ve petrol dökülmeleri gibi olaylar, yalnızca çalışanları değil, toplum genelini etkiliyor. Bahar, geliştirdiği yazılımlarla bu sorunlara kalıcı çözümler sunduğunu belirtti.
TEKNOLOJİK ÇÖZÜMLERLE GÜVENLİKTE YENİ BİR ÇAĞ BAŞLATILIYOR
Bahar, "Geliştirdiğimiz yazılım çözümleri, insan hatasına karşı birden fazla koruma katmanı oluşturarak güvenliği yönetmeyi mümkün kılıyor. Üretim tesislerinde güvenlik, tüm operasyonel süreçlerde uygulanması gereken bir yaklaşım olmalı. Bu teknolojik çözümler, insan kaynaklı hataları minimize ederek kazaların önüne geçiyor" diye konuştu.
YAZILIMLAR KAZALARIN ÖNLENMESİNE KATKI SAĞLIYOR
Bahar, yazılımların otomatik güvenlik kontrolleri, süreç emniyeti, yapay zeka destekli tehlike tespiti ve dijital iş izinleri gibi özelliklere sahip olduğunu söyledi. Bu sistemler, iş güvenliği sistemlerinin anında aksiyon almasını sağlıyor ve risk analizleri ile olası tehlikeleri öngörerek önleyici tedbirlerin alınmasına imkan tanıyor.
KAZALARIN ÖNLENMESİ İÇİN DİJİTALLEŞME ŞART
Bahar, dijitalleşmenin önemine değinerek, "Geleneksel SEÇ sistemleri, kazalar olduktan sonra devreye giriyor. Ancak geliştirdiğimiz sistemler, proaktif bir yaklaşım ile tüm güvenlik açıklarını önceden tespit ederek riskleri minimize ediyor" dedi.
ULUSLARARASI STANDARTLARLA UYUMLU YAZILIMLAR
Bahar, geliştirdiği yazılımların sadece yerel gereklilikleri karşılamadığını, aynı zamanda uluslararası standartlarla da uyumlu çalıştığını belirtti. "Bu sistemler, sanayi kuruluşlarının yasal gereklilikleri yerine getirmesine yardımcı olurken, SEÇ süreçlerini daha verimli hale getiriyor" ifadelerini kullandı.
RİSKLERİ MİNİMİZE EDİYOR
Bahar, yazılım sistemlerinin endüstriyel tesislerde insan hatalarını minimuma indirerek kazaların önüne geçtiğini belirtti. Ayrıca, çeşitli sistemler aracılığıyla, iş güvenliği oranlarını artırarak çevresel etkileri minimize ettiklerini ifade etti.
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