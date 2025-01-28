Türkiye’de iş kazaları raporu: Aynı gün 3 inşaatta 3 işçi hayatını kaybetti

Yayınlanma: 28.01.2025 - 15:36

Güncelleme: 28.01.2025 - 15:37

Türkiye’de iş kazaları can almaya devam ediyor. Bugün İzmir, Siirt ve Zonguldak’tan gelen acı haberlerle 3 işçi daha hayatını kaybetti. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) verilerine göre, 2024 yılında şu ana kadar en az 1897 işçi iş kazalarında yaşamını yitirdi.

İZMİR'DE ÇATIDAN DÜŞEN İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, 60 yaşındaki Yaşar Bozkurt tamir için çıktığı iki katlı inşaatın çatısından dengesini kaybederek beton zemine düştü. Ağır yaralanan Bozkurt, olay yerinde hayatını kaybetti.

SİİRT'TE 7. KATTAN DÜŞEN İŞÇİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Siirt’in Veyselkarani Mahallesi’nde, 52 yaşındaki B.N. isimli işçi, çalıştığı inşaatın 7. katından zemine düşerek olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, işçinin cansız bedenini morga götürdü.

ZONGULDAK’TA VİNÇ DEVRİLDİ: BİR ÖLÜ, BİR YARALI

Zonguldak Ereğli’de, Müftü Mahallesi’ndeki bir fabrikada müteahhit firma çalışanları vincin devrilmesi sonucu kaza geçirdi. Kazada 21 yaşındaki İsmail Bozkurt hayatını kaybederken, 25 yaşındaki Mehmet Çiğ ağır yaralandı. Yaralının hastanedeki tedavisi sürüyor.

İŞ KAZALARI ALARM VERİYOR

Türkiye'de artan iş kazaları, iş güvenliği önlemlerinin yetersizliğini bir kez daha gündeme taşıdı. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’ne göre, iş kazalarında yaşanan bu kayıplar, alınması gereken önlemlerin önemini gözler önüne seriyor.