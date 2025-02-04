Konya'da iş kazası... Boya yaparken merdiven boşluğuna düştü!

Yayınlanma: 04.02.2025 - 15:51

Güncelleme: 04.02.2025 - 15:51

Konya'nın Kulu ilçesinde Atatürk Caddesi üzerindeki 2 katlı bir inşaatta çalışan boya ustası M.A. (56) iddiaya göre; boya yaptığı sırada dengesini kaybederek merdiven boşluğundan zemine düştü.

M.A., araçla Kulu Bölge Devlet Hastanesi acil servisine götürüldü. M.A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, iş kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.