Son dakika | Sirkeci - Harem arabalı vapur hattına büyük zam

01 Ocak 2022 Cumartesi, 15:41

İstanbul'da boğaz köprüleri ve Avrasya Tüneli'ne gelen zamların ardından İDO'nun çalıştırdığı Sirkeci - Harem arabalı vapur hattı fiyatlarına da zam geldi. Yeni tarifeyle birlikte Sirkeci - Harem hattında otomobil geçiş ücreti 29 liraya yükseldi.

Otomobil ve minivan araçlar için, 2021 yılında geçiş ücreti 21 lira olarak belirlenmişti. Radyo Trafik'in haberine göre; otomobil ve minivan araçlar bugünden itibaren yaklaşık yüzde 40 zamla bu hattı 29 lira karşılığında kullanabilecek.

ESKİHİSAR - TOPÇULAR'A DA ZAM

İDO'nun zammı Sirkeci - Harem hattıyla sınırlı değil. Şirketin çalıştırdığı Eskihisar - Topçular arabalı vapur hattına da zam geldi. 2021 yılında otomobiller için 95 lira olan tek yön ücreti yeni tarifeyle 145 liraya yükseldi.

