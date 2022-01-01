Şahan Gökbakar'dan gelen zamlara şarkılı gönderme

Komedyen Şahan Gökbakar, yeni yılda peş peşe gelen zamlara şarkılı göndermede bulunarak tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
01 Ocak 2022 Cumartesi, 18:39
Şahan Gökbakar'dan gelen zamlara şarkılı gönderme
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Türkiye, 2022 yılının ilk gününe zam yağmuru ile uyandı. Sosyal medyanın gündemine oturan zamlara yurttaşlar sosyal medyadan tepki gösterdi.

Ünlü oyuncu ve komedyen Şahan Gökbakar da zamlara tepki gösteren isimler arasında yer aldı.

ŞARKILI GÖNDERME

Gökbakar Instagram hesabından bir paylaşımda bulunarak zamlara şarkılı göndermede bulundu.

Gökbakar, şarkıcı Berkay'ın ‘Gel Gel’ şarkısının nakaratını, “Zam çok kötü geldi. Zam, her şeye geldi. Zam kol gibi geldi. Zam, zam, zam, çok çaresizim” şeklinde değiştirerek zamlara tepkisini dile getirdi.



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