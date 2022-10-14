14 Ekim 2022 Cuma, 17:25

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Başkanlar Kurulu toplantısının sonuç bildirisini kamuoyuyla paylaştı. Seçim öncesi kritik sürece girildiği belirtilirken emeğe yönelik saldırlara karşı mücadele edileceği belirtildi. Bildiride enflasyona da dikkat çekilerek gelir adaletsizliğindeki uçurumun derinleştiği aktarıldı. 'Gelirde Adalet' sloganıyla mücadelenin süreceğine değinilen bildiride 'işçi sınıfı örgütlü olmadan demokrasi olmaz' dendi. Bildiride şu sonuç paylaşıldı:

Bu tespitlerden hareket eden DİSK Başkanlar Kurulu önümüzdeki dönem için şu konularda görüş birliğine varmıştır:

-Seçim sürecine ve Cumhuriyet'in 100'üncü yılına girerken işçi sınıfının şartlarını, taleplerini, nasıl bir Cumhuriyet istediğini ifade eden çalışmaların hızlandırılması ve bu doğrultuda Emeğin Türkiye'si mücadelesinin büyütülmesi,

Ülke tarihin en büyük bölüşüm krizi karşısında "Gelirde adalet-vergide adalet” sloganıyla sürdürdüğümüz mücadele sürecinin daha yaygın, daha etkili ve daha güçlü eylemlerle geliştirilmesi,

-"İşçi sınıfı örgütlü olmadan demokrasi olmaz” fikri etrafında demokrasiyi inşa etmenin, ekmeğimizi büyütmenin, gelir dağılımını adil hale getirmenin olmazsa olmazı olan örgütlenme özgürlüğünün ve toplu sözleşme hakkının önündeki yasal/fiili barajların kaldırılması, sendikal mevzuatın demokratikleşmesi ve başta grev hakkı olmak üzere hakların kullanımının güvence altına alınması doğrultusundaki mücadelenin öne çıkarılması,

-İşçi sınıfının DİSK'e yöneliminin arttığına tanıklık ettiğimiz bir süreçte, her türlü engele, hileye ve baskıya rağmen milyonlarca örgütsüz sınıf kardeşimizin sendikalı olması, DİSK'le buluşması için merkezi, bölgesel ve sektörel düzeyde devam eden örgütlenme çalışmalarımızın yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi,

-Konfederasyon düzeyinde devam eden eğitim faaliyetlerinin farklı işkollarından, bölgelerden ve kentlerden işçileri bir araya getirerek, işçi sınıfının birliğini ve dayanışmasını güçlendirdiği, örgütlenmeyi pekiştirdiği tespitinden hareketle bu faaliyetlerin devamlılığının sağlanması,

Geçtiğimiz dönemde sırasıyla Trakya'da, İstanbul'da, Kocaeli'de Eskişehir'de, Güney Marmara'da toplanan Bölge Temsilciler Kurulu toplantıların diğer bölgelerdeki toplantılarla sürdürülmesi,

-25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde Kadın Temsilciler Kurulumuzun toplanması ve ILO'nun Şiddet ve Tacizin Önlenmesi sözleşmesinin Türkiye'de onaylanması için sürdürdüğümüz mücadelenin yaygınlaştırılması.