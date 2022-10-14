DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu’ndan İzmir’deki işçilere destek

14 Ekim 2022 Cuma, 16:31

İzmir’in Torbalı ilçesinde Philip Morris (Marlboro) fabrikası bünyesinde Euroserve firmasına bağlı çalışan Gıda-İş Sendikası üyelerinin 25 gündür sürdürdükleri direnişe Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da destek verdi.



DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu, “Sendika hakkımız engellenemez”, “Direne direne kazanacağız”, “Marlboro işçisi yalnız değildir” sloganları atan işçilerle fabrika girişinde yaptığı açıklamada “İşverenler, patronlar yasaları çiğneme cesaretini siyasi iktidardan alıyor. Çünkü iktidar fabrikalarda yaşanılan haksızlık ve hukuksuzluklar karşısında sessiz kalarak buna ortak oluyor. Marlboro işverenine bir kez daha sesleniyoruz; gelin işçilerin anayasal hakkı olan sendikalı çalışma hakkını tanıyın, baskılara son verin. İstediğiniz kadar kapıları, duvarları kapatın mücadelenin önüne set kuramazsınız çünkü bu mücadele ve direniş ekmek mücadelesidir. İşçilerin sendikasıyla medeni bir ilişki kurmaktan acizsiniz. Marlboro işçisinin hakkı teslim edilene kadar mücadele edeceğimizi ilan ediyoruz” diye konuştu.

DİSK’e bağlı sendikalar ile işçi ailelerinin de destek verdiği eylemin ardından yine Torbalı’dak Birleşik Metal-İş Sendikası’na üye oldukları için işten atılan ve 17 gündür fabrika önünde nöbet tutan Betonstar işçilerini de ziyaret etti.