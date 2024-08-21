İşçiler 'vergide adalet' istedi

Samsun'da işçiler düzenledikleri eylemde 'vergi sisteminde adalet' istedi.

İHA
Yayınlanma: 21.08.2024 - 10:09
İşçiler 'vergide adalet' istedi
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Türk-İş, Samsun Onur Anıtı'nda basın açıklaması gerçekleşti. 

Yapılan açıklamada sendika üyeleri işçilerin ödedikleri vergide adaletsizliğe dikkat çekti. 

Türk-iş Samsun İl Temsilcisi Fatih Köymen yaptığı açıklamada, "Ülkemizde gelir adaletini sağlamak için vergi sistemindeki adaletin sağlanması gerekmektedir. Topluma karşı sorumluluklarını yerine getirmeli ve kazançları oranında vergi ödemelidir. Çok kazanandan çok az kazanandan az vergi alınmalıdır. Gelir vergisi tarife basamakları ve oranları acil olarak güncellenmelidir. Ücretliler için düzenlenen gelir vergisi tarifesinin ilk dilimi 2024 yılı için 110 bin TL olarak belirlenmiştir" dedi. 

Geçmiş yıllarda yılın son aylarına kadar ikinci vergi dilimine girmeyen birçok işçinin, Mart ayında ikinci vergi dilimine girdiğini ifade eden Köymen şunları kaydetti: 

"Yılda fazladan bir buçuk aylık ücretini vergi olarak ödemektedir. Gelir vergisi tarifesi ilk basamağı, geçmiş yıllarda olduğu gibi, brüt asgari ücretin 12 katından az olmamalıdır. İşçi ücretlerinin üzerindeki vergi yükü azaltılmalıdır. İşçiler hem kaynaktan kesilen doğrudan vergi hem de harcamalar yoluyla dolaylı vergi ödemektedir. İşçiler üzerindeki doğrudan ve dolaylı vergiler azaltılmalıdır." 


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