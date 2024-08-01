İşçilerden Tariş’e grev kırıcılığı suçlaması
İzmir'de bulunan Kristal Yağ fabrikası ile Tekgıda-İş Sendikası İzmir 3 No'lu Şube arasındaki toplu iş sözleşme görüşmelerinin olumsuz sonuçlanması üzerine greve çıkan sendika üyesi işçiler, Tariş’in Kristal Yağ fabrikasına fason üretimi yaparak “grev kırıcılığı” iddiasıyla Karşıyaka 2. İş Mahkemesine suç duyurusunda bulundu.
Grevde 52. günü geride bırakan işçiler Tariş Zeytinyağı Fabrikası’nın önüne giderek bir basın açıklaması gerçekleştirdi.
Açıklamada Tariş’in kooperatif olarak çiftçinin kalkınmasına vesile olmak amacı ile kurulduğunu belirten açıklamada, fason üretime son vermesi çağrısı yaptı.
Kristal Yağ firmasının grevi kırmak amacıyla grev uygulanan işyerinde yapamadığı dolum ve ürünlerin satışa hazır hale getirme işlemlerini Tariş’te yapıldığı ifade edilen açıklamada, “Kristal Yağ işçileri demokratik haklarını kullanarak grev kararını kanuna uygun şekilde uygulamakta iken, işveren kanuna aykırı şekilde hareket ederek grev kırıcılığı yapmaktadır. Tariş Zeytin Zeytinyağı Ticaret A.Ş işyeri de grevde olan işyerinin işlerini yapmak sureti ile grev kırıcılığına ortak olmaktadır” denildi.
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